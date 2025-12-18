В МИД РФ указали на целенаправленное нагнетание напряженности вокруг Венесуэлы

Напряжение постоянно и намеренно концентрируется вокруг Венесуэлы. Об этом МИД РФ написал в заявлении на сайте ведомства.

«Констатируем непрерывное и целенаправленное нагнетание напряженности вокруг дружественной нам Венесуэлы», — отметили в министерстве.

В МИД рассказали, что тревогу вызывает односторонний характер решений, который создает угрозу международному судоходству. Эскалация конфликта между США и Венесуэлой, как отметили в ведомстве, может обернуться непредсказуемыми последствиями для Западного полушария.

К тому же в заявлении отметили важность нормализации отношений между Вашингтоном и Каракасом. МИД показал солидарность с венесуэльским народом, поддержав лидера Венесуэлы Николаса Мадуро. В ведомстве подчеркнули, что политика президента нацелена на защиту национальных интересов и суверенитета государства.

До этого американский журналист Такер Карлсон передал, что президент США Дональд Трамп во время запланированного обращения к нации может объявить войну Венесуэле. По утверждению журналиста, американские конгрессмены получили информацию о том, что конфликта избежать не получится.

В свою очередь издание Military Watch Magazine (MWM) сообщало, что авианосец США USS Gerald Ford вместе с ударной группой передислоцировался на расстояние примерно 600 километров к юго-западу от Пуэрто-Рико. С этого расстояния возможно нанести быстрый авиаудар по землям Венесуэлы.

Ранее, писал 5-tv.ru, Конгресс США отклонил резолюцию против боевых действий на территории Венесуэлы.

