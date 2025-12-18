В МИД РФ указали на целенаправленное нагнетание напряженности вокруг Венесуэлы

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 47 0

Тревогу вызывает односторонний характер решений, который создает угрозу международному судоходству.

Почему нагнетают ситуацию вокруг Венесуэлы

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Марианна Пронина

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Напряжение постоянно и намеренно концентрируется вокруг Венесуэлы. Об этом МИД РФ написал в заявлении на сайте ведомства.

«Констатируем непрерывное и целенаправленное нагнетание напряженности вокруг дружественной нам Венесуэлы», — отметили в министерстве.

В МИД рассказали, что тревогу вызывает односторонний характер решений, который создает угрозу международному судоходству. Эскалация конфликта между США и Венесуэлой, как отметили в ведомстве, может обернуться непредсказуемыми последствиями для Западного полушария.

К тому же в заявлении отметили важность нормализации отношений между Вашингтоном и Каракасом. МИД показал солидарность с венесуэльским народом, поддержав лидера Венесуэлы Николаса Мадуро. В ведомстве подчеркнули, что политика президента нацелена на защиту национальных интересов и суверенитета государства.

До этого американский журналист Такер Карлсон передал, что президент США Дональд Трамп во время запланированного обращения к нации может объявить войну Венесуэле. По утверждению журналиста, американские конгрессмены получили информацию о том, что конфликта избежать не получится.

В свою очередь издание Military Watch Magazine (MWM) сообщало, что авианосец США USS Gerald Ford вместе с ударной группой передислоцировался на расстояние примерно 600 километров к юго-западу от Пуэрто-Рико. С этого расстояния возможно нанести быстрый авиаудар по землям Венесуэлы.

Ранее, писал 5-tv.ru, Конгресс США отклонил резолюцию против боевых действий на территории Венесуэлы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
80.38
0.95 94.15
0.34
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:15
«Я тогда Пушкиным был»: Пригожин о том, стал ли Дмитриенко реинкарнацией Есенина
15:10
Умер британский модельер Энтони Прайс
15:00
Сергей Собянин рассказал о дорожных улучшениях на востоке Москвы
14:55
В Кремле заявили о подготовке контактов с США по урегулированию
14:45
Сильная метель парализовала движение на дорогах Иркутска и области
14:37
Россия и США могут провести переговоры уже на этой неделе

Сейчас читают

Верховный суд разъяснил правовую позицию по делу о квартире Ларисы Долиной
Вот это поворот! Внучку Элвиса Пресли назвали биологической матерью сына Траволты
Лариса Долина совершала продажу квартиры в состоянии психического расстройства
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026