Последняя попытка спастись: о чем говорит одежда погибших в Помпеях

Новые археологические данные показывают: люди пытались защититься от стихии тем, что было под рукой.
Daily Mail: погибшие в Помпеях пытались спастись с помощью шерстяных плащей
Новое исследование жертв извержения Везувия проливает свет на последние попытки жителей Помпей спастись от надвигающейся катастрофы. Ученые пришли к выводу, что многие погибшие надели плотные шерстяные туники и плащи, надеясь уберечься от падающего пепла, камней и ядовитых газов. Об этом пишет Daily Mail.
Работу провела команда Университета Валенсии, проанализировавшая гипсовые слепки тел, сохранившиеся в слоях вулканического пепла. По мнению исследователей, такая одежда была не случайным выбором, а отчаянной попыткой защитить тело в условиях экстремальной опасности.
Руководитель исследования, профессор археологии Льоренс Алапонт, отметил, что плотные ткани могли служить примитивным барьером от горячих газов и теплового воздействия, а также от каменистых обломков, сыпавшихся с неба.
Что рассказали гипсовые слепки
Ученые изучили 14 гипсовых слепков, обнаруженных в некрополе Порта Нола в 1975 году. В четырех случаях удалось четко определить структуру ткани и тип одежды. Анализ показал, что речь идет о грубой шерсти — одном из самых доступных и распространенных материалов в Римской империи.
По словам Алапонта, большинство погибших носили два слоя одежды: шерстяную тунику и накидку. Это говорит о том, что люди либо готовились к неблагоприятным погодным условиям, либо сознательно усиливали защиту тела в момент извержения. Примечательно, что одинаковые следы тканей были зафиксированы как у слепков, найденных внутри домов, так и у тех, кто находился на улице.
Август или октябрь: спор о дате катастрофы
Литография, изображающая Везувий в разгар извержения.
Результаты исследования усилили давнюю дискуссию о том, в каком месяце произошло извержение Везувия в 79 году нашей эры. Традиционно считается, что катастрофа случилась 24 августа — эта дата основана на письмах Плиния Младшего. Однако теплый августовский климат плохо сочетается с массовым использованием теплой шерстяной одежды.
Картина «Последний день Помпеи», 1830–1833 гг. Масло, холст. Карл Брюллов.
Алапонт указал, что наличие плотных плащей может свидетельствовать о более прохладной погоде, характерной скорее для осени. Эту версию поддерживают и другие находки: осенние фрукты, следы работающих печей, а также ферментирующее вино в долиях — крупных глиняных сосудах для хранения.
Масштаб катастрофы
Гипсовый слепок тела жертвы извержения Везувия в Помпеях, Италия.
Извержение Везувия стало одним из самых разрушительных в истории. Столб пепла и газа поднялся на высоту до 34 километров, а пирокластические потоки с температурой до 500 градусов уничтожили Помпеи, Геркуланум и соседние города. Люди гибли мгновенно, а их тела оказывались погребенными под слоями пепла, который со временем создал естественные «формы», позднее заполненные гипсом археологами.
Исследователи подчеркивают, что новые данные не меняют общего понимания трагедии, но добавляют ей человеческое измерение: жители Помпей до последнего момента пытались спастись, используя самые простые и доступные средства.
