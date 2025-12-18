На елку вместе: Оксана Самойлова и Джиган посетили детский утренник

Оксана Самойлова и Джиган вместе посетили детский утренник

Блогер и модель Оксана Самойлова со своим мужем, рэпером Джиганом (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн. — Прим. ред.) посетили новогодний утренник младших дочерей Леи и Майи. Об этом сообщило издание 7Дней.ru.

Несмотря на то, что девочки исполняли небольшие роли медведей практически без слов, Самойлова и Джиган пришли поддержать своих наследников во время выступления. После мероприятия оба родители опубликовали фотографии с детского праздника. Но семейного портрета среди них нет. И исполнитель, и модель позировали с детьми по отдельности.

В ноябре Самойлова подала на развод после 13 лет в браке. В этом союзе у пары родилось четверо детей: три дочери — Ариела, Лея и Мая, а также сын — Давид.

Перовое заседание по иску уже состоялось. Суд дал паре два месяца на принятие окончательного решения. Если блогер не передумает, то 19 января их брак расторгнут. Однако, по словам Самойловой, супруг не верит в серьезность ее намерений. Поэтому пока не предпринимает никаких действий. Но после официального расставания им еще предстоит решить, как разделить имущество и опеку над детьми.

Стоит отметить, что многие поклонники пары так же считают, что до подписания документов о разводе не дойдет, а подача иска — это не пиар-ход. Ведь пара запустила собственное реалити-шоу, главное темой которой стал кризис в их отношениях.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что дочь Самойловой и Джигана попыталась покончить с собой.

