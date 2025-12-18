У принимавшей водные роды у блогера Аиши доулы нет высшего медицинского образования

Женщине предъявлено обвинение, накануне ее задержали.

Так называемой доуле, которая принимала роды у блогера Аиши Чагаевой, предъявлено обвинение. Лжеакушерку задержали накануне.

Выяснилось, что у нее нет высшего медицинского образования. При этом она вела курсы для беременных и даже руководила центром, где проводила занятия с будущими родителями. К ней обращались те, кто предпочитает официальной медицине альтернативную.

Блогер тоже решила воспользоваться ее услугами. В итоге все закончились трагедией. В минувшую субботу во время домашних родов в надувном бассейне ребенок погиб. Появившись на свет младенец полчаса находился в воде, у него остановилось дыхание. Прибывшая на место бригада скорой помощи пыталась его реанимировать, но безуспешно.

Ранее 5-tv.ru писал, что открытой Аиша была только для аудитории в соцсетях. С соседями не общалась, они ее никогда не видели. Несмотря на то, что блогер сняла тут квартиру около года назад. Поэтому они удивились скоплению медиков, полицейских и следователей в их подъезде.

