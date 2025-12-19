Дубай затопило, а в Саудовской Аравии метель: отдых туристов под угрозой

Эфирная новость 35 0

Климат в регионе традиционно крайне засушливый.

Фото, видео: www.globallookpress.com/ imago sportfotodienst; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Авиакомпании массово задерживаются и переносятся рейсы из-за ливня в Дубае

В Дубае отдых наших туристов оказался под угрозой. Курорт затопило после мощных ливней. По всему эмирату закрыты парки и пляжи. Экстренные службы призывают жителей и гостей страны соблюдать меры предосторожности. Затопило и гостиницы.

Авиакомпании рекомендуют пассажирам приезжать в аэропорты как минимум за четыре часа до вылета, чтобы избежать опозданий.

Однако для многих туристов дорога домой сейчас осложнена: рейсы массово задерживаются и переносятся. Между тем в соседней Саудовской Аравии совсем иная картина.

Там выпал снег. Местные жители называют это событие историческим: климат в регионе традиционно крайне засушливый. И поэтому многие никогда в жизни еще и не видели настоящую метель.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
80.03
-0.35 94.25
0.10
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:12
Дубай затопило, а в Саудовской Аравии метель: отдых туристов под угрозой
8:00
«Не надо „ля-ля“»: Прохор Шаляпин ответил на советы Николая Картозии
7:44
В России создадут страховку для гарантированной оплаты обучения в вузе
7:30
Расчет ПТРК «Фагот» уничтожил опорник боевиков. Лучшее видео из зоны СВО
7:09
Несколько частных домов получили повреждения в Таганроге при атаке дронов ВСУ
7:09
«Самое сильное оружие»: Лукашенко высказался о роли Мелании Трамп в политике

Сейчас читают

Лидеры ЕС согласовали финансирование Киева на €90 млрд в 2026–2027 годах
Библейское знамение? Кроваво-красное море в Персидском заливе испугало верующих
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 декабря, для всех знаков зодиака
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026