Дубай затопило, а в Саудовской Аравии метель: отдых туристов под угрозой

Авиакомпании массово задерживаются и переносятся рейсы из-за ливня в Дубае

В Дубае отдых наших туристов оказался под угрозой. Курорт затопило после мощных ливней. По всему эмирату закрыты парки и пляжи. Экстренные службы призывают жителей и гостей страны соблюдать меры предосторожности. Затопило и гостиницы.

Авиакомпании рекомендуют пассажирам приезжать в аэропорты как минимум за четыре часа до вылета, чтобы избежать опозданий.

Однако для многих туристов дорога домой сейчас осложнена: рейсы массово задерживаются и переносятся. Между тем в соседней Саудовской Аравии совсем иная картина.

Там выпал снег. Местные жители называют это событие историческим: климат в регионе традиционно крайне засушливый. И поэтому многие никогда в жизни еще и не видели настоящую метель.

