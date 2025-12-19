Дубай затопило, а в Саудовской Аравии метель: отдых туристов под угрозой
Климат в регионе традиционно крайне засушливый.
Авиакомпании массово задерживаются и переносятся рейсы из-за ливня в Дубае
В Дубае отдых наших туристов оказался под угрозой. Курорт затопило после мощных ливней. По всему эмирату закрыты парки и пляжи. Экстренные службы призывают жителей и гостей страны соблюдать меры предосторожности. Затопило и гостиницы.
Авиакомпании рекомендуют пассажирам приезжать в аэропорты как минимум за четыре часа до вылета, чтобы избежать опозданий.
Однако для многих туристов дорога домой сейчас осложнена: рейсы массово задерживаются и переносятся. Между тем в соседней Саудовской Аравии совсем иная картина.
Там выпал снег. Местные жители называют это событие историческим: климат в регионе традиционно крайне засушливый. И поэтому многие никогда в жизни еще и не видели настоящую метель.
