В России переименуют некоторые профессии и должности в следующем году

|
Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 55 0

Как это может повлиять на выплаты пенсий и льгот?

Когда в России могут изменить названия профессий

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В России переименуют некоторые профессии и должности в 2026 году

В 2026 году в России изменят классификатор профессий и должностей, что затронет многих работников. Об этом агентству РИА Новости рассказал депутат Государственной думы Алексей Говырин.

«В 2026 году изменения в трудовом законодательстве почувствует любой работник, даже если он далек от кадровых тонкостей. Прежде всего, меняется общероссийский классификатор профессий и должностей. Это основа льгот и гарантий», — отметил парламентарий.

Говырин уточнил, что множество проблем, касающихся льгот, пенсий и доплат за условия труда, возникает, если работодатель оформит должность работника произвольно.

По этой причине депутат призвал россиян в 2026 году изучить свои трудовые договоры, а также приказы о приеме на работу. Если выполняемые обязанности не соответствуют формулировке должности, то стоит обратиться в кадровую службу, чтобы избежать проблем в будущем.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в 2026 году российское трудовое законодательство претерпит ряд точечных корректировок.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
80.03
-0.35 94.25
0.10
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:52
ФАС проконтролирует стоимость авиабилетов в новогодние праздники
6:34
От детских просьб до острых проблем: как обрабатывают вопросы к президенту
6:18
В России переименуют некоторые профессии и должности в следующем году
6:00
«Град» подавил огневые точки ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 декабря, для всех знаков зодиака
5:47
Лидеры ЕС согласовали финансирование Киева на €90 млрд в 2026–2027 годы

Сейчас читают

Лидеры ЕС согласовали финансирование Киева на €90 млрд в 2026–2027 годы
Умер режиссер сериала про комиссара Мегрэ Кристиан де Шалонж
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 22 по 28 декабря
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026