Охотничий полигон: почему ваша кошка видит в новогодней елке добычу

Зоопсихолог Вера Фесенко: отучить кошку от елки воспитанием невозможно

Каждый Новый год для владельцев кошек превращается в испытание: елочные игрушки летят на пол, мишура исчезает, а дождик оказывается в зубах питомца. Зоопсихолог Вера Фесенко объясняет, почему кошек так притягивает новогодняя елка и можно ли отучить их охотиться на праздничные украшения.

Елка как охотничий полигон

Интерес кошек к наряженной елке — вовсе не вредность и не желание насолить хозяевам. По словам зоопсихолога Веры Фесенко, в основе такого поведения лежит врожденный охотничий инстинкт. Даже домашняя кошка, которая никогда не видела настоящую мышь, остается хищником.

С детства кошка учится охоте через игру. В природе мать приносит котятам добычу, показывая, как ее ловить. Этот механизм сохраняется на всю жизнь, а его выраженность зависит от возраста и темперамента животного. Именно поэтому некоторые кошки даже во взрослом возрасте сначала «играют» с едой, имитируя охоту и запуская в организме определенные гормональные реакции.

Почему так манят дождик и мишура

Елочный дождик и мишура — настоящие триггеры для кошачьего восприятия. Их мерцание, движение и шуршание напоминают кошке мелькание хвостов грызунов, крылышек птиц или движение мелкой добычи. Мозг мгновенно достраивает картинку, превращая безобидное украшение в объект охоты.

То же самое происходит с небольшими елочными игрушками. Особенно опасны перьевые, легкие и мелкие украшения — они ассоциируются у кошки с мышками, птичками, ящерками. Даже игрушечная птичка, «притаившаяся» на ветке, способна пробудить охотницу даже в очень пожилой кошке.

Поэтому елка в глазах питомца — не элемент декора, а многоуровневая охотничья зона, полная потенциальной добычи.

Какие игрушки наименее интересны кошке

Полностью безопасной елки для кошки не существует, но снизить интерес можно. Зоопсихолог отмечает, что наиболее нейтральными считаются крупные круглые игрушки. Их форма и размер вызывают меньше ассоциаций с живой добычей.

А вот мелкие, легкие, шуршащие и подвижные элементы кошачье воображение почти неизбежно «оживляет». Именно они чаще всего оказываются на полу или в зубах питомца.

Почему кошек нельзя «воспитать» как собак

Многие владельцы задаются вопросом, можно ли отучить кошку от елки так же, как собаку — с помощью дрессировки. Но, как объясняет Вера Фесенко, кошки и собаки устроены принципиально по-разному.

Кошки — территориальные животные. Они не подстраиваются под пространство, а воспринимают его как свою зону ответственности. Собаки же в большей степени ориентированы на человека и его внимание. Поэтому в случае с кошкой речь идет не о воспитании, а об организации среды.

Если в доме живет котенок или очень активное животное, которому требуется интенсивная физическая разрядка, елка и украшения действительно могут стать проблемой. Таким питомцам нужны беговые колеса, активные игры и постоянная нагрузка — иначе энергия неизбежно будет выплескиваться на праздничный декор.

Как снизить интерес к елке

Для кошек среднего темперамента старше двух лет ситуация более управляемая. Если с животным ежедневно играют минимум 15 минут, у него есть когтеточки, игровые комплексы и полочки, можно попытаться приучить кошку к елке как к «скучному» объекту.

Среди возможных методов — фольга на подходах к елке и натуральные цитрусовые запахи. Это могут быть сушеные дольки с каплями эфирного масла. При этом все потенциально опасные украшения лучше исключить заранее, а гирлянды — выключать, когда хозяев нет дома.

Главный принцип — елка должна быть для кошки максимально неинтересной.

Слово «нельзя» и комплексный подход

Зоопсихолог подчеркивает: воспитание кошки — это всегда система мер. Она рекомендует приучать питомца к слову «нельзя» с раннего возраста, но делать это правильно — через активные игры до усталости, а не через наказания.

Минимум 15 минут интенсивной игры в день помогают снять психическое напряжение и снизить потребность в «охоте» на запрещенные объекты. Важно также последовательно не разрешать кошке трогать человеческую еду и вещи, обеспечить достаточное количество когтеточек и не поощрять нежелательное поведение реакцией.

Кошки сбрасывают игрушки с елки не из вредности, а потому что видят в них добычу. Елка для них — охотничий аттракцион, полный движущихся и шуршащих объектов. Полностью искоренить этот инстинкт невозможно, но грамотная организация пространства, безопасный декор и регулярные игры помогают снизить риски. А значит, праздник можно сохранить — и для людей, и для хвостатых охотников.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.