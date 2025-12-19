«Готовы к проработке»: в Петербурге продлят метро до аэропорта Пулково

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 37 0

До конца 2025 года в Северной столице откроют две станции «подземки».

Аэропорт Пулково

Фото: © РИА Новости/Анатолий Медведь

Губернатор Петербурга Беглов: метро будет продлено до аэропорта Пулково

Власти Санкт-Петербурга готовятся проектировать метро, идущее до аэропорта Пулково. Об этом в интервью «78» заявил губернатор области Александр Беглов.

«Готовы к проработке проекта строительства метро до аэропорта Пулково с последующим продлением до «Экспофорума», — отметил глава региона.

Он уточнил, что на ближайшие три года будет выделено 200 миллиардов рублей на развитие метрополитена Санкт-Петербурга. Также планируется расширение инфраструктуры, в том числе и увеличение мощностей Пулково. Данный аэропорт уже близок к пределу своей пропускной способности.

До конца 2025 года в Северной столице откроются две новые станции метро: «Юго-Западная» и «Путиловская». А также запустится первая очередь скоростной трамвайной линии «Купчино — Славянка» длинной 11 километров. Всю ветку запустят до конца 2026 года.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что пассажирку в Пулково встретили на карете. Человек заранее получил в разрешение на то, чтобы забрать свою возлюбленную на таком необычном транспортном средстве, отметили в воздушной гавани.

