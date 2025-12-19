Сергей Собянин: ИИ-сервис для изучения физики и информатики появился в «МЭШ»

Элина Битюцкая
Элина Битюцкая

К математике и английскому языку добавились новые предметы.

ИИ-сервис для изучения физики и информатики в МЭШ

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

В «Московской электронной школе» («МЭШ») расширили функционал образовательного ИИ-сервиса «Цифровой учитель». Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

«В этом учебном году в „МЭШ“ расширили возможности сервиса „Цифровой учитель“. К математике и английскому языку добавились физика и информатика», — написал Собянин.

Теперь столичные школьники могут использовать искусственный интеллект для углубленного изучения четырех ключевых предметов. С сентября ИИ-сервисом по новым предметам воспользовались более 90 тысяч учеников седьмых-девятых классов, родителей и педагогов. Новые направления были добавлены в начале учебного года и уже продемонстрировали высокую востребованность среди учащихся средней школы и образовательного сообщества.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что в России создадут страховку для гарантированной оплаты обучения в вузе.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

