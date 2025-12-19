Такер Карлсон указал на вину Запада в напряженных отношениях с Россией

Страны Запада сами настроили против себя президента России Владимира Путина, отвергнув его предложение о взаимодействии в 2001 году. Об этом заявил журналист Такер Карлсон на YouTube-канале Эндрю Наполитано.

«Правда в том, что Путин — самый умеренный лидер в России, то есть он самый прозападный лидер в России. <…> Он очень способный политик. В 2001 году он сам просил принять Россию в НАТО, но мы не согласились. Почему? Почему мы хотим воевать с ней?» — задался вопросом американский журналист.

Карлсон отметил большую и упорную работу Владимира Путина на посту президента страны и назвал его одним из самых уважаемых лидеров в мире.

До этого в соцсети X журналист записал видеообращение, где отмечал, в частности, что Россия — самый выгодный союзник для США, так как является крупнейшей по территории страной в мире и обладает значительными запасами полезных ископаемых, энергоресурсов, нефти, газа и золота.

Ранее 5-tv.ru писал, что западный журналист назвал главную угрозу для Европы от политики НАТО. Евросоюзу не нужно опасаться российской стороны, поскольку у нее отсутствуют стратегические, военные, экономические и прочие причины для нападения.

