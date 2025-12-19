ЦБ РФ в пятый раз подряд снизил ключевую ставку

ЦБ РФ снизил ключевую ставку с 16,5% до 16%. Такое решение Банк России принял по итогам заседания совета директоров, следует из заявления регулятора.

Отмечается, что очередное снижение было ожидаемым.

Ранее ставка была снижена в июне 2025 года — впервые за последние три года. Тогда она составила 20%. Дальнейшие понижения были в июле, сентябре и октябре соответственно.

Ранее 5-tv.ru писал, что прогноз Центробанка предполагает дальнейшее смягчение кредитной политики. Об этом сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина 2 декабря на форуме «Россия зовет!».

Она отметила, что финансовый рынок корректно отреагировал на уточнение прогноза, а участники рынка делают правильные выводы, подстраивая под них свои ожидания.

Набиуллина подчеркивала эффективность действующей на тот момент ключевой ставки, которая сдерживает избыточный спрос и высокие темпы кредитования.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.