«Тонкие материи»: актер Артем Быстров о диалоге с самим собой

Элина Битюцкая
Артист раскрыл тонкости своей новой роли в спектакле.

Фото, видео: Софья Сандурская/ТАСС

Актер Артем Быстров рассказал о новой роли в спектакле

Внутренний диалог с самим собой свойственен каждому человеку. Так считает звезда сериала «Лихие» актер Артем Быстров, который в эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru.

На Малой сцене МХТ имени А. П. Чехова состоялась премьера спектакля «Дом дураков» по культовому роману Саши Соколова «Школа для дураков». В центре сюжета — ученик спецшколы с раздвоением личности. Главную роль, человека, который спорит сам с собой, исполняет Артем Быстров.

Актер признается, что намеренно приглушил болезненность своего персонажа, сделав акцент на двух ярких внутренних началах. На вопрос о природе такой особенности — от Бога или от дьявола — Быстров отвечает философски.

«Все в нашем сознании. Кто тут прав — черт ногу сломит», — говорит он.

Для него эта роль — сплав противоречий, которые удивительным образом уживаются в жизни.

«Вот вы знаете словосочетания „болезненная радость“ или „смертоносная любовь“ — вещи, которые несоединимы, а вот в жизни, в людях они соединяются. Просто это настолько тонкие материи, глубокие уровни», — пояснил артист в беседе с корреспондентом.

Но самое важное, по мнению Быстрова, — то, что история его героя находит отклик в каждом зрителе. Актер уверен, что внутренний диалог, борьба с самим собой — это универсальное человеческое чувство.

«Вот наверняка же бывало у вас: вы идете совершать какой-то поступок, а где-то внутри вас такое: „да не надо это делать, ну не надо“. Что вы, больная? — обратился он к одному из корреспондентов, — Конечно же, нет. А что это? Это голос совести, это голос субличности какой-то. Это вы! И мне кажется, это есть в каждом».

Ранее в интервью 5-tv.ru, обсуждая ценности прошлого, Быстров иронично заметил, что хотел бы вернуть «отсутствие интернета».

Он подчеркнул ценность живого человеческого взаимодействия, свойственного 1990-м: по его мнению, без постоянной связи в сети люди снова начнут искать друг друга, что поможет взглянуть на опыт прошлого по-новому.

