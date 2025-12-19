«Наелась травы»: Оксана Самойлова рассказала, куда делась коза Мими

Блогер долго не отвечала на вопросы о том, куда пропало животное.

Самойлова рассказала о смерти козы Мими

Фото: Instagram*/samoylovaoxana

Блогер Оксана Самойлова призналась, что ее коза Мими умерла весной

Блогер Оксана Самойлова призналась, что ее коза по кличке Мими умерла в апреле этого года. Об этом телезвезда рассказала в новом эпизоде реалити-шоу «Быть Джиганом и Оксаной».

«Мими умерла в апреле. Вылезла первая трава, она наелась этой первой травы, и ей ночью стало плохо. <…> Мы сразу вызвали врача, но врач просто очень долго ехал, ну потому что коза — это не собака. То есть там специальный доктор, который по сельскохозяйственным животным. И вот она просто за два часа умерла у Дениса (рэпер Джиган — Прим. ред.) на руках», — поделилась Самойлова.

Со слезами на глазах блогер рассказала, что никогда в своей жизни не любила животных так, как козу Мими. По словам Оксаны, она часто получала вопросы о том, куда исчезла коза, но ей было тяжело говорить о ее смерти.

Спустя некоторое время Джиган и Оксана завели новую козу, которую назвали Мими 2.0.

«Она очень похожа. И мордочкой, и повадками <…> Но Мими один прожила самую лучшую жизнь», — говорит Джиган.

Помимо козы, у семьи есть собаки, кошки, енот и курицы. Кроме того, недавно у Самойловой появился олень.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как Оксана Самойлова и Джиган делят имущество.

