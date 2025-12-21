Астрономы нашли «планету-лимон», которая не вписывается в законы науки

Daily Mail: астрономы обнаружили не поддающуюся объяснению «планету-лимон»

Ученые, работающие с данными космического телескопа Джеймса Уэбба (JWST), зафиксировали одну из самых необычных экзопланет за всю историю наблюдений. Речь идет о PSR J2322–2650b — газовом гиганте размером с Юпитер, который из-за экстремальных условий вытянут в форму, напоминающую лимон. Об этом пишет Daily Mail.

По словам исследователей, объект оказался настолько аномальным, что «ломает» привычные представления о том, как вообще могут возникать планеты.

Планета, которая вращается не вокруг звезды

PSR J2322–2650b находится примерно в 750 световых годах от Земли и обращается не вокруг обычной звезды, а вокруг пульсара — нейтронной звезды, представляющей собой сверхплотное ядро погибшего светила. Подобные объекты сжимают массу Солнца до размеров крупного города и испускают мощное излучение.

Пульсар постоянно облучает планету гамма-лучами и деформирует ее гравитацией, вытягивая в необычную форму. Расстояние между планетой и нейтронной звездой составляет всего около 1,6 миллиона километров — в сотни раз меньше расстояния между Землей и Солнцем.

Из-за этого «год» на PSR J2322–2650b длится всего 7,8 часа.

Экстремальные температуры и «лимонная» геометрия

Близость к пульсару приводит к резким температурным контрастам. На ночной стороне температура может опускаться до 650 °C, тогда как дневная сторона разогревается до 2 030 °C. Такие перепады считаются одними из самых экстремальных среди всех известных планет.

Под действием излучения и приливных сил планета вытягивается, теряя привычную сферическую форму, что и стало причиной сравнения с лимоном.

Атмосфера, которой не должно существовать

Наибольшее удивление у исследователей вызвал химический состав атмосферы. Анализ данных JWST показал, что она состоит преимущественно из гелия и молекулярного углерода — в частности соединений C₂ и C₃.

Соавторы исследования из Чикагского университета отмечают, что обычно в атмосферах экзопланет находят воду, метан, углекислый газ или аммиак. Здесь же этих молекул нет вовсе.

По мнению ученых, наличие свободного молекулярного углерода возможно только при почти полном отсутствии кислорода и азота — сценарии, который ранее не фиксировался ни у одной из примерно шести тысяч известных экзопланет.

Планета, которая не должна была появиться

Исследователи подчеркивают, что ни один из известных механизмов формирования планет не объясняет происхождение PSR J2322–2650b. Она не могла сформироваться как обычный газовый гигант — ее химический состав слишком нетипичен. Также исключается версия образования из остатков звезды: ядерные реакции не создают столь чисто углеродную среду.

Ученые называют этот объект абсолютной аномалией и признают, что пока не понимают, как он вообще мог возникнуть.

Возможная гипотеза — кристаллы углерода

Одна из рабочих гипотез предполагает, что при охлаждении внутри планеты углерод и кислород могли кристаллизоваться. В результате чистые углеродные структуры могли всплывать к верхним слоям и смешиваться с гелием, формируя необычную атмосферу.

Однако даже эта версия не объясняет, почему кислород и азот практически отсутствуют. По словам одного из авторов, именно это остается ключевой загадкой.

Ученые рады тому, что не знают ответа

Исследователи подчеркивают, что подобные открытия — редкая возможность столкнуться с настоящей научной загадкой. Планета-«лимон» не только бросает вызов существующим моделям, но и открывает новые направления для изучения экстремальных миров.

Астрономы надеются, что будущие наблюдения помогут понять, насколько уникален этот объект — или же Вселенная скрывает еще больше подобных сюрпризов.

