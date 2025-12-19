«Еще одного»: Джигурда рассказал о главной мечте на 2026 год

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 22 0

Шоумен состоит в браке с фигуристкой Мариной Анисиной.

Что в семейных планах в Никиты Джигурды на 2026 год

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Джигурда задумался о рождении пятого наследника

Шоумен и актер Никита Джигурда намерен вновь стать отцом. Об этом он рассказал в беседе с Общественной службой новостей.

Артист признался, что хотел бы вместе с супругой воспитывать пятого ребенка. По его словам, это остается одной из главных личных целей, реализацию которой он планирует на 2026 год.

«Давно хочу еще одного наследника. У меня мечта в 2026 году стать снова отцом. Хочу пятого», — признался он.

При этом Джигурда подчеркнул, что одинаково будет рад как сыну, так и дочери.

Артист уже воспитывает четверых детей. Двое из них были рождены в браке с нынешней женой, фигуристкой Мариной Анисиной, еще двое сыновей появились в предыдущих отношениях.

До этого шоумен также высказывался о личных обстоятельствах, связанных с его окружением. По его словам, супруга не одобрила его возможное примирение с заслуженной артисткой России, балериной Анастасией Волочковой. Джигурда пояснил, что Марина тяжело восприняла резкие высказывания со стороны артистки балета, прозвучавшие около двух лет назад, и настаивает на извинениях.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что поклонники не узнают Никиту Джигурду.

