Путин советовался во время Прямой линии с героем России Нараном Очир-Горяевым

У «Прямой линии» в этом году, назовем этот формат по-старинке, поскольку главной ее сутью является прямая информационная линия между главой государства и населением, главной особенностью стало приглашение особого гостя — это старший лейтенант Наран Очир-Горяев, герой России. Это он участвовал в том самом первом в истории прямом включении из только освобожденного города в зоне СВО — Северска.

Он штурмовал его и рассказывал об этом. Чуть позже президент пригласил его в Кремль, а потом позвал на заседание Совета безопасности. И там старлей тоже произвел впечатление. И вот глава государства взял его и в большой прямой эфир. И несколько раз на протяжении всей программы обращался к нему за комментарием, называя уважительно, не иначе как Наран Алексеевич.

«Можно я задам вопросы, которые задал Нарану, когда он вошел в зал Совбеза? Я спросил: «Наран Алексеевич, что было самым сложным при взятии Северска?» — повторил Владимир Путин.

«Самым сложным было дойти до Северска незаметным, потому что местность была открытая и было минимальное количество естественных укрытий. Поэтому было принято решение двигаться малыми группами, незаметно. И задача эта была выполнена», - ответил Нарана Очир-Горяев.

«Сейчас он не сказал, а тогда, когда в Кремле разговаривали, сказал: „Мы, когда посмотрели, что они творили с гражданским населением, у нас просто руки чешутся“. Да, Наран? Так сказал? „Мы готовы идти дальше и добивать эту гадину“. Понимаете?» - отметил президент.

Любое публичное выступление президента — это сигнал. И приглашение в соведущие старлея-штурмовика, это тоже сигнал. Какой? Что глава государства получает не только доклады от генералов, но и от простого солдата.

Очир-Горяев начинал СВО вообще шофером, но благодаря своим личным качествам стал командиром роты. И вот эти слова про «идти дальше и добивать гадину», это тоже сигнал — тем, кто в Киеве и в европейских столицах сомневается в нашей решительности, кто полагает, что можно Россию додавить санкциями, запугать новыми, навязать свои условия. Тем, кто рассчитывает, что на четвертом году СВО накопленная усталость заставит бросить начатое.