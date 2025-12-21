Песков рассказал о вопросах, которые не понравились Путину на «Итогах года»

Подобная ситуация вполне естественна.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Песков: часть вопросов с «Итогов года» Путину не понравились
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признал, что в ходе прямой линии Владимира Путина 19 декабря отдельные вопросы журналистов вызвали у него неоднозначную реакцию. При этом он отметил, что представители СМИ вправе самостоятельно определять тематику своих обращений и задавать любые интересующие их вопросы, сообщает РИА Новости.
«Какие-то понравились, какие-то нет, это нормально совершенно», — отметил официальный представитель Кремля.
Именно такая открытость, по оценке пресс-секретаря президента РФ, и делает мероприятие уникальным.
При этом Песков добавил, что сам Путин не склонен подводить итоги подобных встреч. Оценивать эффективность прямой линии, по мнению президента, должны зрители и граждане, ради которых она и проводится.
Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» продолжалась около четырех с половиной часов. За это время в адрес главы государства поступило более трех миллионов обращений, а ответить он успел на 77 вопросов.
Ранее, писал 5-tv.ru, Песков рассказал о проведении прямой линии с президентом РФ.
