Американский политолог восхитился выносливостью Путина на прямой линии

Политолог из США Джордж Самуэли восхитился выносливостью Путина на прямой линии

Политолог и старший научный сотрудник Института глобальной политики США Джордж Самуэли восхитился выносливостью президента России Владимира Путина во время программы «Итоги года».

«Каждый раз, когда он проводит такие итоговые пресс-конференции в конце года, поражаешься его выносливости. Он говорит четыре — четыре с половиной часа подряд. Это действительно необычно — выдерживать такой формат без каких-либо перерывов. Это всегда бросается в глаза», — отметил эксперт.

Политолог отметил, что Путин более интересно высказывается о внутренних делах страны, нежели о международных.

Многие, по словам Джорджа Самуэли, говорят, что Путин отвечает только на легкие вопросы, однако это совсем не так. Это доказывает тот момент, когда президент отвечал на вопрос Кристины Греби из Новосибирска, муж которой погиб в зоне СВО. После смерти супруга она осталась одна с двумя детьми, однако до сих пор не получила пенсию по потере кормильца.

«Путин сказал: „Да, конечно, мы этим займемся“, и я уверен, что этот вопрос будет решен. Но, тем не менее, мне показалось весьма показательным, что такой вопрос был задан. <…> Это опровергает все разговоры о том, что, мол, Путину задают только „удобные“ вопросы», — подчеркнул политолог.

Прямая линия президента России Владимира Путина по итогам 2025 года длилась почти четыре с половиной часа. За это время глава государства ответил более чем на 70 вопросов граждан и журналистов.

