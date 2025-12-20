Путин попробовал присланную ему в подарок выпечку из пекарни «Машенька»

Президент поздравил владельца заведения с наступающим Новым годом.
Президент РФ Владимир Путин попробовал присланные ему в подарок владельцем люберецкой пекарни «Машенька» Денисом Максимовым выпечку.
«Денис Владимирович, спасибо большое за подарки. Я обещал тоже ответить. Хочу поздравить вас с наступающим Новым годом! Всего доброго. Спасибо большое!» — сказал Путин.
Ранее во время эфира программы «Итоги года с Владимиром Путиным» президент попросил прислать ему «что-нибудь вкусненькое» из пекарни «Машенька» после того, как владелец заведения спросил о новых изменениях в налоговом законодательстве.
"Желаю успехов вашей «Машеньке». Может пришлете что-нибудь вкусненького? А я со своей стороны поработаю с правительством (над решением вопроса. — Прим. ред.)», — сказал Владимир Путин.
Максимов управляет бизнесом уже восемь лет и все это время использовал патентную систему налогообложения. С 2026 года он и другие предприниматели должны будут платить НДС. Бизнесмен волновался, что из-за налоговых изменений его бизнес будет нести дополнительыне издержки.
Позднее владелец пекарни пообещал отправить президенту пирожки собственного производства и каравай.
