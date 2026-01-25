По следам прямой линии: льготы для бизнеса ускорят, а пособия для семей защитят

Владимир Путин: вопросы граждан — прямое указание к действию власти

Пекарня «Машенька» из подмосковных Люберец снова в центре внимания. Она прославилась, когда ее владелец задал вопрос президенту во время прямой линии в конце прошлого года и пожаловался на сложности в связи с налоговыми изменениями. И вот, спустя ровно месяц после прямого эфира, к теме вернулись на самом высшем уровне.

В правительстве нашли сразу четыре способа поддержки пекарей. Есть возможность скорректировать бизнес. «Машенька» сейчас — это и кафе, и пекарня. Причем по документам — кафе, но с собственным производством на вынос. То есть теоретически его можно рассматривать как производство, если с этого направления будет более половины доходов.

Есть другой вариант — можно остаться как кафе и налоговые льготы все равно получить, если повысить зарплату сотрудников до средних по региону. Для Подмосковья этот порог — 64 тысячи рублей в месяц. Но выгода в этом случае очевидна. Можно будет вообще не платить НДС. Пример «Машеньки» показал, что ситуация с налогами для бизнеса сейчас запутанная.

И, даже разобравшись, быстро адаптироваться под тот или иной льготный режим не получится. Даже подняв зарплату сотрудникам сейчас, получить за это льготы можно будет не раньше следующего года, когда появится новая точка отсчета. Получается ловушка — бизнес должен уже повысить зарплаты и ждать год, чтобы потом получить льготу.

Решено ускорить процесс и сдвинуть точку отсчета — уже по итогам первого квартала 2026 года можно будет претендовать на налоговые льготы, если зарплата сотрудников действительно выросла. Президент идею поддержал. Прямая линия в очередной раз подтвердила свою эффективность.

«Хотел бы подчеркнуть: вопросы, которые поднимают граждане, это не только важнейший индикатор, где, на каких направлениях государство должно концентрировать дополнительные усилия, добиваться больших результатов. Но каждое обращение — это прямое указание к действию федеральных, региональных, местных органов власти», — отметил Владимир Путин.

По следам прямой линии были и другие решения. Например, в правительстве разработали схему, как семьям, получающим пособия, при повышении доходов эти самые пособия не потерять. К прежней норме, которая привязана к прожиточному минимуму, добавили десять процентов люфта.

Чтобы избежать тех чисто бюрократических и абсолютно нелепых ситуаций, как было в случае с дозвонившейся на прямую линию Гульнарой Баязитовой из Тюменской области, у которой в одном месяце превышение было на 100 рублей, а в другом — на 259 рублей, из-за этого многодетная семья оказалась вовсе без льгот. Нововведение должно это исправить. Дополнительные 25 миллиардов рублей на эти выплаты уже предусмотрены в бюджете.

На социальной поддержке в России не экономят. При том, что статей расходов в бюджете всегда хватает.

Один из самых амбициозных проектов — строительство новых студгородков для ведущих российских вузов. Накануне Татьяниного дня президент по ВКС принял участие в открытии новых объектов в университетских кампусах в Екатеринбурге, Калининграде и на Сахалине.

Всего запланировано только на первом этапе возвести 25 новых кампусов. Невозможно проводить самостоятельную политику, если висит дамоклов меч отключения от технологий.

Об этом говорили уже на отдельном совещании по развитии микроэлектроники.

«Все современные и тем более перспективные виды вооружений становятся все более требовательны к эффективности электронной компонентной базы. Очевидно, что армия России должна оснащаться умной техникой на базе наших собственных решений. В полной мере это относится и к гражданской, кстати говоря, сфере», — подчеркнул Владимир Путин.

