Россия расторгнет военные соглашения с 12 странами

Давид Андриясов
Документы подписаны в период с 1993 по 2002 годы.

Почему Россия расторгает военные соглашения

Россия расторгнет военные соглашения с Германией, Польшей и Британией

Правительство России дало Министерству обороны разрешение расторгнуть международные военные соглашения с несколькими европейскими государствами. Соответствующий документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

«Разрешить Минобороны России прекратить следующие международные договоры», — указано в тексте постановления.

В список документов на расторжение вошли договоренности с Болгарией, Германией, Польшей, Румынией, Данией, Норвегией, Великобританией, Ирландией, Нидерландами, Хорватией, Бельгией и Чехией. Документы стороны заключили в период с 1993 по 2002 годы.

Соглашения регулировали сотрудничество в военной сфере. Прекращение их действия формально закроет правовую базу для установленного в первые годы после распада Советского Союза двустороннего военного взаимодействия с этими государствами.

В начале декабря глава правительства Михаил Мишустин распорядился расторгнуть соглашения о военном сотрудничестве с Францией, Канадой и Португалией.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, президент России Владимир Путин на прямой линии резко высказался о заявлениях представителей НАТО о необходимости готовиться к военному противостоянию с Россией, усомнившись в профессионализме и логике таких утверждений.

Кроме того, Путин посоветовал генсеку альянса Марку Рютте почитать стратегию нацбезопасности США, прежде чем рассуждать о войне с Россией.

