Путин указал на странность в словах НАТО о возможном противостоянии с РФ

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии резко раскритиковал заявления отдельных представителей НАТО о необходимости готовиться к военному противостоянию с Россией, усомнившись в профессионализме и логике таких утверждений.

По словам Путина, достаточно обратиться к официальным документам, в частности к новой стратегии национальной безопасности США. Он напомнил, что именно Соединенные Штаты являются ключевой страной НАТО — основателем альянса, его главным спонсором и основным поставщиком финансов, вооружений, технологий и боеприпасов. При этом в американской стратегии Россия не обозначена в качестве прямого врага или цели.

На этом фоне, подчеркнул президент, заявления о необходимости настраивать НАТО на войну с Россией выглядят по меньшей мере странно. Он риторически поинтересовался, «умеют ли там читать», если ключевой участник альянса не рассматривает Россию как противника, а руководство НАТО при этом говорит о военной конфронтации.

«Вы читать-то умеете? Как это вы НАТО нацеливаете на войну с Россией, если главная страна НАТО нас противником и врагом не считает», — подчеркнул Путин.

По мнению российского лидера, подобные подходы свидетельствуют о недостаточном уровне профессиональной подготовки и требуют более внимательного отношения к своим обязанностям.

Ранее, в заявлении от 11 декабря, Рютте призвал европейские государства готовиться к масштабному военному противостоянию, сопоставимому с войнами прошлого века. При этом генсек НАТО подчеркнул необходимость увеличения оборонных расходов.

