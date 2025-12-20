ВС России освободили населенные пункты Высокое и Светлое

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 54 0

Успехи российских военных зафиксированы сразу на сумском направлении и на территории Донецкой Народной Республики.

ВС России освободили населенные пункты Высокое и Светлое

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Вооруженные силы России освободили населенный пункт Высокое в Сумской области, а также населенный пункт Светлое в Донецкой Народной Республике. Об этом 20 декабря сообщили в Министерстве обороны РФ. Об этом сообщает Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что в ходе боевых действий было нанесено поражение формированиям егерской бригады Вооруженных сил Украины и двум бригадам территориальной обороны. Удары были нанесены в районах населенных пунктов Искрисковщина, Хотень, Никольское, Алексеевка и Рыжевка.

По данным Минобороны, на сумском направлении украинская сторона потеряла до 200 военнослужащих, боевую бронированную машину, 15 автомобилей и артиллерийское орудие. Также были уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и пять складов боеприпасов.

На территории ДНР потери противника оказались более значительными и составили до 525 военнослужащих. Кроме того, были уничтожены пять боевых бронированных машин, включая американский бронетранспортер Stryker, 14 автомобилей, три орудия полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы.

Ранее, 17 декабря, Минобороны сообщало об освобождении населенного пункта Герасимовка в Днепропетровской области. Военнослужащие штурмового подразделения 36-й гвардейской мотострелковой бригады 29-й армии группировки войск «Восток» отмечали, что основными сложностями при штурме стали открытая местность и необходимость форсирования реки.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
80.72
0.69 94.51
0.26
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:36
ВС России освободили населенные пункты Высокое и Светлое
12:18
Игрушки поумнели: как искусственный интеллект захватывает детскую индустрию
12:00
Сливочное масло, сырое мясо и гельминты: как модные диеты доводят до анорексии и смерти
11:48
Подростка держали взаперти и морили голодом: 900 обвинений против опекунов
11:36
Выделяют токсичные газы: как елочные игрушки отравляют воздух в квартире
11:30
«Гиацинт-Б» не дал ВСУ создать укрепрайон в Гуляйполе. Лучшее видео из зоны СВО

Сейчас читают

МИД России заявил о негативной позиции по ядерному оружию у Японии
«Это не навсегда»: Путин обозначил контуры будущего России
Подростка держали взаперти и морили голодом: 900 обвинений против опекунов
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

☦Православный календарь на 2026 год: пост и праздники
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026