Вооруженные силы России освободили населенный пункт Высокое в Сумской области, а также населенный пункт Светлое в Донецкой Народной Республике. Об этом 20 декабря сообщили в Министерстве обороны РФ. Об этом сообщает Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что в ходе боевых действий было нанесено поражение формированиям егерской бригады Вооруженных сил Украины и двум бригадам территориальной обороны. Удары были нанесены в районах населенных пунктов Искрисковщина, Хотень, Никольское, Алексеевка и Рыжевка.

По данным Минобороны, на сумском направлении украинская сторона потеряла до 200 военнослужащих, боевую бронированную машину, 15 автомобилей и артиллерийское орудие. Также были уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и пять складов боеприпасов.

На территории ДНР потери противника оказались более значительными и составили до 525 военнослужащих. Кроме того, были уничтожены пять боевых бронированных машин, включая американский бронетранспортер Stryker, 14 автомобилей, три орудия полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы.

Ранее, 17 декабря, Минобороны сообщало об освобождении населенного пункта Герасимовка в Днепропетровской области. Военнослужащие штурмового подразделения 36-й гвардейской мотострелковой бригады 29-й армии группировки войск «Восток» отмечали, что основными сложностями при штурме стали открытая местность и необходимость форсирования реки.

