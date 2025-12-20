Шесть человек погибли в ДТП с рейсовым автобусом в Омской области

Шесть человек погибли в результате дорожно-транспортного происшествия с участием рейсового автобуса в Омской области. Авария произошла 20 декабря на федеральной автодороге Р-402. Об этом сообщает Следственный комитет по Омской области.

«Погибли пять пассажиров и водитель рейсового автобуса», — говорится в сообщении пресс-службы регионального управления СК.

По предварительным данным, ДТП произошло около 12:15 по местному времени на 548-м километре федеральной трассы Р-402. В столкновении участвовали рейсовый автобус, легковой автомобиль и грузовая машина. Обстоятельства аварии и причины произошедшего устанавливаются следственными органами.

Как сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС, в результате происшествия также пострадали еще пять человек. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь на месте и в медицинских учреждениях.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил, что ситуация находится на контроле властей региона. По его словам, пострадавшим предоставляется вся необходимая медицинская помощь, а министр здравоохранения Омской области Дмитрий Маркелов лично контролирует организацию лечения и работу медицинских служб.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.