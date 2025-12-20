«Не играл, а проживал судьбы»: скончался народный артист РФ Анатолий Лобоцкий

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 100 0

Актеру было 66 лет.

От чего умер актер Анатолий Лобоцкий

Фото: © РИА Новости/Владимир Федоренко

Скончался народный артист РФ Анатолий Лобоцкий

Народный артист РФ Анатолий Лобоцкий скончался на 67-м году жизни после тяжелой болезни. Об этом сообщили в Telegram-канале Театра Маяковского.

Окончив ГИТИС в 1985 году под руководством Андрея Гончарова, Лобоцкий устроился работать в Театр Маяковского, проявив себя как артист с глубокой и обаятельной манерой игры. Сочетание ярких внешних данных, харизмы, юмора и темперамента сделало его одним из столпов труппы Маяковки на несколько десятилетий.

«Он не играл — он проживал судьбы своих героев, до мельчайших деталей прорабатывая их психологический портрет», — гласит некролог.

Лобоцкий покорил не только театральную сцену, но и киноэкраны. В частности, он играл в фильме «На углу, у Патриарших» в образе подполковника Одинцова. Далась ему и роль Горчакова в картине «Личная жизнь доктора Селивановой», а также графа Челышева в кинокартине «Адмиралъ». Пополнили его послужной список фильмы «Гадание при свечах», «Старая гвардия» и многие другие.

«Мы приносим самые глубокие соболезнования родным, близким и друзьям артиста — сегодня мы скорбим вместе с вами о невосполнимой утрате», — написали коллеги умершего.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что умер режиссер сериала про комиссара Мегрэ Кристиан де Шалонж.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

