«Огромный потенциал»: Лавров о сотрудничестве России со странами Африки

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 49 0

Попытки отдельных государств втянуть Африку в конфронтационные сценарии — недопустимы.

Фото, видео: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Лавров: партнерство России и африканских стран уверенно расширяется

Россия готова последовательно раскрывать потенциал взаимодействия с африканскими государствами и наращивать практическое сотрудничество с ними по ключевым направлениям. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе выступления на пленарном заседании министерской встречи Форума партнерства «Россия — Африка».

Глава МИД подчеркнул, что Москва ориентирована на дальнейшее развитие кооперации с африканскими государствами. Он отметил «огромный потенциал» совместной работы. По его словам, партнерство России и стран континента уверенно расширяется и охватывает политический диалог, торгово-экономические связи, а также гуманитарное взаимодействие.

«Настроены на дальнейшее раскрытие имеющегося огромного потенциала нашей практической кооперации», — сказал министр.

При этом Лавров обозначил принципиальную позицию российской стороны. Он заявил о недопустимости попыток отдельных государств втянуть Африку в конфронтационные сценарии. Подобные подходы, как отметил министр, не отвечают интересам стран континента и подрывают основы равноправного международного сотрудничества.

Помимо этого, руководитель внешнеполитического ведомства сообщил о планах провести третий саммит «Россия — Африка» в 2026 году. 

Ранее, писал 5-tv.ru, Путин оценил вклад стран Африки на глобальной арене.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
80.72
0.69 94.51
0.26
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:35
Путин попробовал присланную ему в подарок выпечку из пекарни «Машенька»
16:16
В рамках проекта «Зима в Москве» открылось более 250 елочных базаров
15:57
Собянин: пешеходный переход через МКАД построят около станции «Тютчевская»
15:39
«Огромный потенциал»: Лавров о сотрудничестве России со странами Африки
15:10
В парке «Музеон» открылся павильон «Фабрика подарков»
14:50
Нет крыши и выбиты стекла: ВСУ обстреляли колледж в Горловке

Сейчас читают

Фигуриста Ивана Десятова пожизненно отстранили за домогательства
Шесть человек погибли в ДТП с рейсовым автобусом в Омской области
Британцы сами вырывают себе зубы из-за отсутствия стоматологической помощи
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

☦Православный календарь на 2026 год: пост и праздники
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026