Подросток погиб при взрыве неустановленного предмета в Подмосковье

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 520 0

На месте работают экстренные службы.

Взрыв в Подмосковье 20 декабря — подробности

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Подросток погиб в Подмосковье при взрыве неустановленного предмета. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Инцидент произошел в Банном переулке химкинского микрорайона Сходня. Также известно, что еще один несовершеннолетний пострадал.

На месте происшествия работают экстренные службы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Новосибирской области школьник умер во время прогулки с друзьями. 

По словам очевидцев, мальчику внезапно стало плохо, прохожие сразу же вызвали скорую и продолжали звонить в течение долгого времени. Жители утверждают, что путь от станции скорой помощи до места происшествия занимает примерно десять минут, однако машина прибыла лишь спустя полтора часа. Спасти мальчика не удалось.

В Министерстве здравоохранения Новосибирской области также сообщили, что была инициирована проверка работы местного медицинского учреждения. 

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
80.72
0.69 94.51
0.26
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:15
Умер многократный лауреат «Песни года» и актер сериала «Ищейка» Николай Денисов
20:54
«Вселяет надежду»: владелец пекарни «Машенька» рассказал о подарке от Путина
20:40
Число пострадавших растет: раскрыты подробности взрыва в Подмосковье, при котором погиб подросток
20:20
Путин отправил ответный подарок владельцу пекарни «Машенька»
20:15
Подросток погиб при взрыве неустановленного предмета в Подмосковье
19:50
Теперь в строю: рэпер MACAN принял военную присягу — его девушка снимала все на видео

Сейчас читают

Путин попробовал присланную ему в подарок выпечку из пекарни «Машенька»
Родиться «нечистым»: кто такие далиты и почему в Индии до сих пор есть низшая каста
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают
Самая длинная ночь года: что можно и нельзя делать в день зимнего солнцестояния 21 декабря

Интересные материалы

☦Православный календарь на 2026 год: пост и праздники
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026