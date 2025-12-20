Подросток погиб при взрыве неустановленного предмета в Подмосковье

Подросток погиб в Подмосковье при взрыве неустановленного предмета. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Инцидент произошел в Банном переулке химкинского микрорайона Сходня. Также известно, что еще один несовершеннолетний пострадал.

На месте происшествия работают экстренные службы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Новосибирской области школьник умер во время прогулки с друзьями.

По словам очевидцев, мальчику внезапно стало плохо, прохожие сразу же вызвали скорую и продолжали звонить в течение долгого времени. Жители утверждают, что путь от станции скорой помощи до места происшествия занимает примерно десять минут, однако машина прибыла лишь спустя полтора часа. Спасти мальчика не удалось.

В Министерстве здравоохранения Новосибирской области также сообщили, что была инициирована проверка работы местного медицинского учреждения.

