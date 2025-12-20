Названа официальная причина взрыва в Подмосковье

Взрыв предмета бытового назначения стал причиной инцидента в Подмосковье

Неосторожное обращение с взрывоопасным предметом бытового назначения стало причиной трагического инцидента в химкинском микрорайоне Сходня, в результате которого погиб подросток. Об этом сообщается в новостном Telegram-канале ГУ МВД России по Московской области.

«Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах происшествия, произошедшего во дворе одного из домов в Банном переулке микрорайона Сходня города Химки, в результате которого один несовершеннолетний погиб, а второй подросток и женщина получили телесные повреждения. По предварительным данным, причиной произошедшего стало неосторожное обращение с взрывоопасным предметом бытового назначения», — отмечается в сообщении

На месте происшествия продолжают работать сотрудники экстренных служб, обстоятельства произошедшего уточняются.

В числе пострадавших, по данным источника 5-tv.ru, три человека, в том числе погибший несовершеннолетний. Также ранения разной степени тяжести получила женщина 1974 года рождения и 15-летний подросток.

Последний был госпитализирован в ДНКЦ имени Л. М. Рошаля с осколочными ранами лица и плечевой артерии. Женщину доставили в Химкинскую областную больницу с минно-взрывной травмой.

