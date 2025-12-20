Названа официальная причина взрыва в Подмосковье

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 263 0

В результате инцидента погиб подросток, пострадали женщина и несовершеннолетний.

Названа официальная причина взрыва в Подмосковье

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Взрыв предмета бытового назначения стал причиной инцидента в Подмосковье

Неосторожное обращение с взрывоопасным предметом бытового назначения стало причиной трагического инцидента в химкинском микрорайоне Сходня, в результате которого погиб подросток. Об этом сообщается в новостном Telegram-канале ГУ МВД России по Московской области.

«Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах происшествия, произошедшего во дворе одного из домов в Банном переулке микрорайона Сходня города Химки, в результате которого один несовершеннолетний погиб, а второй подросток и женщина получили телесные повреждения. По предварительным данным, причиной произошедшего стало неосторожное обращение с взрывоопасным предметом бытового назначения», — отмечается в сообщении

На месте происшествия продолжают работать сотрудники экстренных служб, обстоятельства произошедшего уточняются.

В числе пострадавших, по данным источника 5-tv.ru, три человека, в том числе погибший несовершеннолетний. Также ранения разной степени тяжести получила женщина 1974 года рождения и 15-летний подросток.

Последний был госпитализирован в ДНКЦ имени Л. М. Рошаля с осколочными ранами лица и плечевой артерии. Женщину доставили в Химкинскую областную больницу с минно-взрывной травмой.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
80.72
0.69 94.51
0.26
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:45
«Российское кино любят»: продюсер фильма «Красный шелк» о показах в Париже
22:24
«Обязательно нам помогут»: Катя Лель о нашествии инопланетян в 2026 году
21:56
Очевидцы рассказали о сильном хлопке на месте трагического инцидента в Подмосковье
21:31
Названа официальная причина взрыва в Подмосковье
21:15
Умер многократный лауреат «Песни года» и актер сериала «Ищейка» Николай Денисов
20:54
«Вселяет надежду»: владелец пекарни «Машенька» рассказал о подарке от Путина

Сейчас читают

Очевидцы рассказали о сильном хлопке на месте трагического инцидента в Подмосковье
Путин попробовал присланную ему в подарок выпечку из пекарни «Машенька»
Родиться «нечистым»: кто такие далиты и почему в Индии до сих пор есть низшая каста
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

☦Православный календарь на 2026 год: пост и праздники
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026