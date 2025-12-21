Криминалисты работают на месте взрыва в Химках, где погиб ребенок

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова Эксклюзив 14 0

Названа предварительная причина случившегося, но окончательный вывод будет сделан после ряда экспертиз.

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Банный переулок в микрорайоне Сходня городского округа Химки оцеплен сотрудниками полиции, на месте работают криминалисты. Ранее там прогремел взрыв, в результате происшествия погиб подросток, еще одни несовершеннолетний и женщина получили ранения. Об обстановке в районе ЧП рассказал корреспондент «Известий» Илья Аникеев.

«Нужно досконально осмотреть место происшествия и собрать все улики для того, чтобы позднее назвать точную причину произошедшего», — сообщил он.

Ранее представители главного управления Министерства внутренних дел (ГУ МВД) России по Московской области сообщили, что причиной инцидента могло стать неосторожное обращение со взрывоопасным бытовым предметом. Жители Сходни также отмечали, что слышали громкий хлопок. Один из свидетелей незадолго до взрыва видел 10-12 ребят на открытой площадке микрорайона.

Местные рассказали журналистам, что поначалу не предали значение раздавшемуся грохоту — подумали, грузовик проехал по лежачему полицейскому и ударился. Но вскоре к месту инцидента начали съезжаться экстренные службы. 15-летнего пострадавшего доставили в Детский научно-клинический центр имени Рошаля с осколочными ранами лица и повреждением плечевой артерии. Женщину — в Химкинскую областную больницу с минно-взрывной травмой.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры с места взрыва и интервью с очевидцами.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
80.72
0.69 94.51
0.26
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:21
Криминалисты работают на месте взрыва в Химках, где погиб ребенок
23:51
Умер заслуженный деятель искусств РФ, композитор Геннадий Белов
23:27
Мера нужна во всем: диетолог о том, сколько икры можно съесть в Новый год
23:06
Супермодель Жизель Бюндхен тайно вышла замуж за тренера по джиу-джитсу
22:45
«Российское кино любят»: продюсер фильма «Красный шелк» о показах в Париже
22:24
«Обязательно нам помогут»: Катя Лель о нашествии инопланетян в 2026 году

Сейчас читают

Очевидцы рассказали о сильном хлопке на месте трагического инцидента в Подмосковье
Охранники напали на съемочную группу «Известий» на тренинге коуча Ивлиевой
Родиться «нечистым»: кто такие далиты и почему в Индии до сих пор есть низшая каста
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

☦Православный календарь на 2026 год: пост и праздники
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026