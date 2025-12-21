«Орешник» из Белоруссии долетит до любой из столиц ЕС чуть больше чем за минуту

Мирные переговоры проходят не в вакууме, и это не могут не замечать ни в Европе, ни в США, ни на Украине. Они проходят в контексте продолжающихся боевых действий, и 2025 год — это нельзя не заметить — был очень успешным для российской армии.

В Министерстве обороны дважды, сначала на коллегии для своих офицеров, а затем на брифинге для иностранных атташе, подвели итоги кампании 2025 года.

Начальник генштаба дал полную раскладку: сколько квадратных километров освобождено — 6300, на каких направлениях наибольшее продвижение: группировок «Восток» и «Центр» - 190 населенных пунктов на двоих из 300 всего.

А министр обороны обрисовал тактические задачи для своего ведомства — сделать все, чтобы войска продолжали в том же духе. Международная обстановка не дает расслабиться.

«Речь идет о затягивании конфликта с расчетом на максимальное ослабление нашей страны. Одновременно началась форсированная подготовка объединенных вооруженных сил НАТО к противостоянию с Россией на рубеже 2030-х годов. Такая политика создает реальные предпосылки для продолжения военных действий и в следующем, 2026 году», — сказал министр обороны РФ Андрей Белоусов.

Президент, выступая перед офицерами выделил уже стратегические изменения, которые произошли за этот уходящий год. Мы получили принципиально новый тип оружия с ядерными силовыми установками — «Буревестник» и «Посейдон». Таких комплексов нет и в ближайшем будущем не предвидится ни у кого в мире.

Как и «Орешника» - эту боевую систему на новых физических принципах испытали в прошлом году, но в этом доработали и уже поставили на боевое дежурство.

Причем и у нас и, что еще может быть важнее, в Белоруссии. Тот самый «Орешник», что удивил весь мир всполохами над Днепром во время первого и сразу боевого испытания.

Почему важен белорусский форпост? Достаточно посчитать подлетное время «Орешника» от нас и от союзников до ближайших европейских столиц. Хотя, что там считать… чуть больше минуты до всех. Белоруссии такое усиление позволяет на равных вести переговоры со сверхдержавами.

«В мире три полюса силы: Китай, Россия, Соединенные Штаты Америки. На самом деле считают четвертой опорой и Евросоюз. Но с учетом их внутреннего раздрая и истеричных требований полюс может рухнуть. Центром нового притяжения становится Индия с высочайшими темпами экономического развития. Поэтому нет ничего плохого, что, имея блестящие стратегические отношения с Россией и Китаем, мы начали выстраивать конструктивный диалог с руководством Соединенных Штатов Америки», — говорит президент Белоруссии Александр Лукашенко.

О прибытии «Орешника» в республику президент Лукашенко сообщил лично во время заседания Всебелорусского собрания.

На нем принимали план развития страны на грядущую пятилетку. «Орешник» придает уверенность и им, и нам.