Эффект Долиной вызвал настоящую панику у риелторов и покупателей

17 декабря 2025 года российский вратарь Матвей Сафонов вписал свое имя в историю футбола. В игре против бразильского «Фламенго» он отразил четыре пенальти подряд, рекорд турниров под эгидой ФИФА. За 121 год существования организации такого не делал ни один голкипер.

ПСЖ вообще собрал все футбольные трофеи, которые мог в этом году, и все не без помощи Сафонова. Он проявил настоящий бойцовский характер, ведь последний из четырех пенальти он отражал уже со сломанной рукой. Молодец! Что тут сказать. До этого спортивное мастерство Матвея омрачалось нефутбольными скандалами — из-за развода с женой, она упрекала его в измене, в неуплате алиментов, в сокрытии доходов. Чему это нас учит — не стоит ожидать от талантливого в чем-то человека идеальности во всех сферах жизни. Талант — отдельно, быт — отдельно. Надо разделять образы, хоть это и непросто. Как муж, как отец, как человек мы не знаем, какой он. Как спортсмен — герой.

И этот контраст напоминает историю другой звезды, певицы Ларисы Долиной, дело которой разбиралось на этой неделе в Верховном суде. Ее голос уникален. На сцене — она кумир. А в жизни, когда возник «квартирный вопрос», оказалась вполне меркантильной пенсионеркой. Когда поняла, что стала жертвой мошенников, попыталась переложить горечь потерь на других. Верховный суд все-таки заставил ее вернуть жилье покупательнице. Как это изменит судьбы сотен других пострадавших по «схеме Долиной» и как повлияет на рынок недвижимости, узнал корреспондент «Известий» Сергей Хайдаров.

Риелтор Андрей показывает нам новые предложения в самом сейчас известном доме Москвы. Многоуровневый подземный паркинг, панорамные виды на центр Москвы. Во всем доме - семнадцать квартир. Соседи - очень богатые люди и теперь еще более известные.

На данный момент в доме продаются три квартиры. Цена примерно - 800 тысяч рублей за квадратный метр.

Сразу после оглашения вердикта Верховного суда: Полина Лурье, скрывающаяся от камер под маской и капюшоном, не может сдержать эмоций. За процессом в онлайн трансляции следили больше двух миллионов пользователей. На их глазах Лурье выиграла суд у народной артистки страны.

В Верховном суде рассматривали историю сделки, которой бы позавидовали голливудские сценаристы. Вся страна следила за судьбой квартиры и гадала, в какую сторону качнутся чаши весов. Главные героини Лариса Долина и Полина Лурье. Одна продала квартиру мошенникам и отдала им все деньги, вторая — добросовестный покупатель. С одной стороны - статус звезды. С другой - общественный резонанс, который вероятно и сыграл решающую роль.

«Эффект Долиной» вызвал настоящую панику у риелторов и покупателей. Оно и понятно, только за этот год суды рассмотрели больше трех тысяч споров по так называемой «Бабушкиной схеме». В лидерах антирейтинга: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург. По данным ВЦИОМ, 70% покупателей теперь боятся вторички, еще в июле было 46%.

«На сегодняшний день, по статистике, с подобными делами в России столкнулись более 12 тысяч человек. Поэтому благодаря этому кейсу мы теперь видим, где у нас проблемы в этой сфере», — сказала брокер по элитной недвижимости Мария Атлас.

Количество случаев, когда продавцы пытались вернуть квартиру, не отдавая денег, за год выросло на 20%.

«Оно уже сказывается на современном рынке вторичного жилья. Можно это заметить, что у нас покупатели более тщательно относятся к выбору продавцов, учитывают и психологическое состояние. Спросят, запрашивают справки о психическом здоровье и проверяют, не является ли продавец у нас пожилым человеком», — сказал адвокат Никита Бабчук.

Решение в пользу Лурье разрушило схему Долиной, считают эксперты. Несмотря на то, что в России не действует прецедентное право, те, кто попался на схему с «бабушкиной квартирой», теперь могут апеллировать к решению Верховного суда.

«Я думаю, что суды и ждали этого решения. Сейчас мы увидим, как эти похожие дела будут разрешаться», — сказал руководитель правового бюро Геннадий Карпов.

Адвокат Екатерина Зернова прямо сейчас ведет дело обманутого покупателя.

«Я видела, что судья по нашему делу достаточно прохладно и поверхностно принимает наши доводы», — сказала адвокат Екатерина Зернова.

Но потом, как прошло заседание Верховного суда по делу Ларисы Долиной, восприятие судьей наших аргументов стало другим. То есть она их стала воспринимать более глубже.

Услышать такое от 68-летней летней пенсионерки Эмма не ожидала. Ничего не предвещало обмана. Вменяемость продавца подтвердил психиатр. Но сразу после сделки бабушка заявила, что продала квартиру по указке мошенников. В итоге девушка рискует остаться с долгами на улице. Поможет ли ей решение по делу Долиной? Сомневается.

«Там известные случаи, которые узнал весь народ, и народ возмутился. Мы простые покупатели. В нашем случае, может быть, не всегда так», — сказала пострадавшая Эмма Венцель.

Так или иначе, но кажется, бумеранг от «эффекта Долиной» полетел обратно. Вот уже в Туле на пенсионерку завели уголовное дело.

«При этом переписки и звонков с этими самыми мошенниками у нее не было, она ничего не смогла показать. И вот вопрос, были ли они вообще? Сейчас это выглядит так, что это была схема этой пенсионерки, ее родственников, адвоката по хищению моих денежных средств», — сказал пострадавший Даниил Волчков.

И пока одни ищут справедливости, вторые ловят хайп на громком судебном процессе. В той же Туле предприимчивые представители бизнеса уже предложили создать сервис проверки сделок под названием: «Бабушкина схема Долиной» Поможет ли он кому-то? Неизвестно. Привлечет ли внимание — вероятнее всего! В выигрыше после дела Долиной остались все, кроме самой певицы. Полина Лурье по оценке экспертов сможет продать квартиру с историей аж на 30% дороже.