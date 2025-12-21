РИА Новости: Песков заявил, что Путин и Макрон попытаются понять друг друга

Президент РФ Владимир Путин готов вести диалог с лидером Франции Эммануэлем Макроном. Об этом РИА Новости заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что Макрон заявил о готовности побеседовать с Путиным, а глава российского государства в свою очередь отметил на прямой линии по итогам 2025 года о готовности к соответствующему диалогу.

Это перспективный разговор, который вполне возможно провести при наличии обоюдной политической воли, сказал Песков, уточнив, что переговоры российского и французского лидеров должны быть попыткой прийти к взаимопониманию, а не обменом претензиями и поучениями.

Песков отметил что президент РФ всегда готов дать собеседнику доходчивое объяснение своей позиции.

Ране 5-tv.ru писал, что президент Франции не исключил вероятность возобновления диалога с российским лидером. Об этом сообщила газета Le Journal du Dimanche.

По его словам, разговор с Путиным может состояться в подходящее время. При этом Макрон подчеркнул, что для него приоритетом является безопасность граждан, поэтому контакты могут состояться, «когда ситуация стабилизируется».

