«Всему знаешь цену»: Ника Здорик рассказала, какие качества ценит в мужчинах

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский Эксклюзив 127 0

Сердце актрисы не свободно.

Фото, видео: © РИА Новости/Владимир Федоренко; 5-tv.ru

Ника Здорик больше всего ценит в мужчинах доброту и честность

Главными качествами в мужчинах являются доброта, верность, преданность и честность. Таким мнением с 5-tv.ru поделилась актриса Ника Здорик на концерте, приуроченном к выходу сериала «Ландыши. Вторая весна» в Национальном центре «Россия».

Звезда рассказала, что ее ценности в романтической сфере жизни не изменились после сыгранной роли Кати Орловой, а также подчеркнула, что считает необходимым бороться за любовь.

«Тяжелый путь к любви <…>. Это больше ценится потом. Когда тебе дается все непросто, а через преодоление, через какие-то преграды, ты всему знаешь цену», — рассказала Здорик.

По ее словам, важно работать над отношениями каждый день. На вопрос о том, нашла ли она своего избранника, артистка ответила лаконичным «да».

Ранее 5-tv.ru писал, что мелодрама «Ландыши. Такая нежная любовь», снятая при участии Национальной Медиа Группы, стала лучшим проектом в номинации «Импульс воздействия» на V Российской национальной премии в сфере креативных индустрий.

«Всему знаешь цену»: Ника Здорик рассказала, какие качества ценит в мужчинах
