В Самарской области нашли пропавших детей

Сергей Добровинский
Сергей Добровинский

Преступлений против несовершеннолетних не совершалось.

Что случилось с детьми, пропавшими в Самарской области

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Пропавших в Самарской области детей нашли живыми. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального МВД.

Правоохранители сообщили, что в отношении ребят не совершалось противоправных действий. Региональный добровольческий поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт», участвовавший в поисках, подтвердил, что дети найдены живыми.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Самарской области пропал десятилетний мальчик и девочки 2015, 2020, 2014 годов рождения из поселка Безенчук. Дети не пришли домой с прогулки вечером 20 декабря.

Полиция Безенчукского района была поднята по тревоге, была издана ориентировка с приметами пропавших ребят. В поиске участвовали Росгвардия и волонтеры.

Уголовный розыск провел работу с возможными свидетелями ЧП, а также окружением детей. Полицейские наряды и участковые, а инспекторы по делам несовершеннолетних провели поисковые операции на пересеченной местности, в окружных селах, а также в подвалах и на чердаках, на заброшенных стройплощадках.


