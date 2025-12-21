Рождество отменяется? Европа может лишиться праздников из-за поддержки Киева

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 41 0

Страны Евросоюза отказались от российских энергоносителей, из-за чего теперь местные власти вынуждены переходить на режим строгой экономии.

Почему Европа может лишиться праздников

Фото: www.globallookpress.com/David Cliff

Захарова: новогоднее празднование оказалось под угрозой в Берлине

Политика европейских властей в сфере энергетики и поддержка Киева могут привести к утрате не только экономической стабильности, но и традиционных праздников. Такое мнение выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Дипломат призвала страны Европы «одуматься», иначе, по ее словам, последствия нынешнего курса будут все более ощутимыми для обычных граждан.

Поводом для комментария Захаровой стали сообщения о мерах жесткой экономии, которые были введены в ряде стран Запада после отказа от российских энергоносителей.

При этом Захарова обратила внимание, что в Берлине под угрозой оказалось новогоднее празднование у Бранденбургских ворот — массовое мероприятие под открытым небом с музыкой и фейерверком, которое традиционно привлекало гостей со всей Европы.

Кроме того, дипломат отметила, что впервые за несколько десятилетий власти столицы Германии полностью отменили рождественскую иллюминацию на Курфюрстендамме — одном из центральных и самых известных бульваров города. По ее словам, такое решение было принято именно из соображений экономии.

К том же официальный представитель МИД задалась вопросом, могли ли жители Германии еще несколько лет назад представить, что «безумная политика брюссельского руководства ЕС и ведущих европейских столиц» поставит под угрозу зимние праздники из-за отказа от надежных российских энергоресурсов и поддержки киевского режима.

Захарова подчеркнула, что проведение праздников стало возможным лишь благодаря инициативе самих горожан и участию ответственного бизнеса. Она отметила, что без их усилий Берлин мог бы остаться в конце декабря без света. Так, новый подрядчик для организации праздника у Бранденбургских ворот был оплачен сообща, а средства на рождественскую иллюминацию Курфюрстендамма собирали в том числе пенсионеры.

Необходимую сумму удалось собрать на данный момент, как добавила Захарова. Она выразила надежду, что Рождество все же состоится. В заключение дипломат подчеркнула, что сам факт возможности проведения праздника внушает осторожный оптимизм, что европейские власти пересмотрят курс и «перестанут изничтожать себя».

Ранее 5-tv.ru писал, что Италия не будет направлять на Украину войска в составе международных сил.

