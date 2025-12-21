В МИД РФ назвали атаки Киева на суда в Черном море попыткой срыва переговоров

Действия Украины похожи на стремление помешать выработке взаимоприемлемых решений.
Атаки беспилотников и безэкипажных катеров Украины на торговые суда в Черном море направлены на подрыв усилий по политическому урегулированию конфликта. Об этом в беседе с ТАСС заявил директор второго европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон.
Дипломат отметил, что действия властей киевского режима в черноморской акватории похожи на попытку помешать выработке взаимоприемлемых решений и затормозить тем самым переговорный процесс с Россией. К тому же он подчеркнул, что в успешном диалоге заинтересована, в том числе, Турция, которая до этого выступала площадкой для контактов сторон.
По словам Пилипсона, удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по портовой и энергетической инфраструктуре наносят ущерб не только отдельным государствам региона, но и отражаются на глобальных энергетических рынках. Такие атаки подрывают экономические интересы стран черноморского бассейна и усиливают нестабильность.
Также в МИД РФ связали перспективы восстановления нормального морского сообщения в Черном море с позицией Киева. Пилипсон пояснил, что речь идет о готовности Украины отказаться от эскалации в акватории и создать условия для конструктивного диалога, с чем возникают серьезные сложности в настоящее время.
До этого МИД Турции призвал стороны прекратить удары по портовой инфраструктуре, а президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Черное море не должно превращаться в арену для сведения счетов в рамках конфликта.
В свою очередь президент России Владимир Путин 2 декабря назвал атаки на танкеры пиратством и предупредил о возможном расширении ответных мер, в том числе ударов по портам и судам, а также рассмотрение шагов в отношении государств, поддерживающих Киев, в случае продолжения подобных нападений.
Ранее, писал 5-tv.ru, в МИД РФ сообщили о продолжении переговоров РФ и США по Украине «в духе Аляски».
