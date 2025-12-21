В МИД РФ назвали атаки Киева на суда в Черном море попыткой срыва переговоров

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 33 0

Действия Украины похожи на стремление помешать выработке взаимоприемлемых решений.

Как в России оценивают атаки Киева на суда в Черном море

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Атаки беспилотников и безэкипажных катеров Украины на торговые суда в Черном море направлены на подрыв усилий по политическому урегулированию конфликта. Об этом в беседе с ТАСС заявил директор второго европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон.

Дипломат отметил, что действия властей киевского режима в черноморской акватории похожи на попытку помешать выработке взаимоприемлемых решений и затормозить тем самым переговорный процесс с Россией. К тому же он подчеркнул, что в успешном диалоге заинтересована, в том числе, Турция, которая до этого выступала площадкой для контактов сторон.

По словам Пилипсона, удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по портовой и энергетической инфраструктуре наносят ущерб не только отдельным государствам региона, но и отражаются на глобальных энергетических рынках. Такие атаки подрывают экономические интересы стран черноморского бассейна и усиливают нестабильность.

Также в МИД РФ связали перспективы восстановления нормального морского сообщения в Черном море с позицией Киева. Пилипсон пояснил, что речь идет о готовности Украины отказаться от эскалации в акватории и создать условия для конструктивного диалога, с чем возникают серьезные сложности в настоящее время.

До этого МИД Турции призвал стороны прекратить удары по портовой инфраструктуре, а президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Черное море не должно превращаться в арену для сведения счетов в рамках конфликта.

В свою очередь президент России Владимир Путин 2 декабря назвал атаки на танкеры пиратством и предупредил о возможном расширении ответных мер, в том числе ударов по портам и судам, а также рассмотрение шагов в отношении государств, поддерживающих Киев, в случае продолжения подобных нападений.

Ранее, писал 5-tv.ru, в МИД РФ сообщили о продолжении переговоров РФ и США по Украине «в духе Аляски».

