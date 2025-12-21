Путин поблагодарил Лукашенко за высокую оценку российско-белорусских отношений

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 36 0

Внимание к теплоте и сбалансированности высказываний лидера дружественного государства об РФ не осталось незамеченным.

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Казаков; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Президент России Владимир Путин поблагодарил президента Белоруссии Александра Лукашенко за высокую оценку российско-белорусских отношений во время рабочей встречи в Санкт-Петербурге. Соответствующие кадры публикует 5-tv.ru.

По словам российского лидера, внимание к теплоте и сбалансированности высказываний белорусского лидера о России не осталось незамеченным.

Российский президент отметил, что следил за выступлением Лукашенко в прямом эфире и оценил его как глубокое, разностороннее и продуманное как по внешнеполитическим, так и по внутренним вопросам. Путин подчеркнул, что внимательно ознакомился со всеми проблемами, поднятыми Лукашенко, и выразил признательность за положительную оценку двустороннего с Россией сотрудничества.

Многие россияне, как отметил Путин, также обратили внимание на положительные слова Лукашенко в сторону РФ.

К тому же президент РФ отметил, что перед визитом в Санкт-Петербург он встречался с председателем правительства России, который подробно рассказал о работе совместных с Белоруссией ведомств. По его словам, практически все вопросы между странами решаются через правительственные каналы, но всегда остаются темы, требующие обсуждения на высшем уровне.

Ранее, писал 5-tv.ru, Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию для участия в саммитах Высшего Евразийского экономического совета (ЕАЭС) и Содружества Независимых Государств (СНГ).

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
80.72
0.69 94.51
0.26
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:29
Лукашенко заявил о переходе председательства в ЕАЭС к Казахстану в 2026 году
17:19
Путин заявил о роли ЕАЭС как центра нового мира
17:16
Новогодняя сладость с подвохом: врач назвала безопасное число мандаринов в день
16:58
Орбан назвал завершение конфликта на Украине условием ее укрепления
16:46
Путин поблагодарил Лукашенко за высокую оценку российско-белорусских отношений
16:38
Елисейский дворец рассмотрит возможность проведения переговоров Путина и Макрона

Сейчас читают

ВС РФ поразили предприятия военной промышленности Украины
В Самарской области нашли пропавших детей
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают
Смерть сына, гибель сестры: как Екатерина Шаврина пережила страшные удары судьбы

Интересные материалы

☦Православный календарь на 2026 год: пост и праздники
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026