В ДТП со школьным автобусом в Удмуртии пострадали 14 человек

В результате дорожно-транспортного происшествия со школьным микроавтобусом в Удмуртии пострадали 14 человек, включая восемь детей. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.

Авария произошла в Увинском районе на автодороге Ижевск — Ува вблизи деревни Точкогурт. По предварительным данным, там столкнулись легковой автомобиль и школьный микроавтобус ГАЗ 322121.

«Школьный микроавтобус и легковушка столкнулись в Увинском районе Удмуртии. По уточненной информации, по данным медиков, пострадали 14 человек, из них восемь детей», — уточнили в ведомстве.

Как сообщили в Госавтоинспекции, водитель микроавтобуса выполнял обгон в неположенном месте, что могло стать причиной столкновения. Все обстоятельства аварии устанавливаются.

В региональном Минздраве Удмуртии позднее сообщили о состоянии пострадавших. По данным медиков, один ребенок находится в тяжелом состоянии, еще четверо детей получили травмы средней степени тяжести. Остальным пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Ранее, писал 5-tv.ru, шесть человек погибли в ДТП с рейсовым автобусом в Омской области.

