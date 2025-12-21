Три чашки в день: что есть и пить при проблемах с кишечником

|
Анастасия Федорова
Анастасия Федорова

Некоторые привычные продукты способны улучшать пищеварение и работу иммунной системы, если правильно их сочетать.

Что есть и пить при проблемах с кишечником

Фото: 5-tv.ru

Цикорий, зеленый чай и комбуча помогают справляться с заболеваниями кишечника

Банановый смузи на кефире, цикорий, зеленый чай, йогурт с черникой и чайный гриб помогают справляться с симптомами воспалительных заболеваний кишечника и поддерживать баланс полезной микрофлоры. Об этом рассказала доцент кафедры госпитальной педиатрии № 2 Института материнства и детства Пироговского Университета Ольга Тарасова, в беседе с Газета.ру.

По словам специалиста, здоровье пищеварительного тракта напрямую связано с работой иммунной системы. Кишечные бактерии участвуют в синтезе витаминов и защищают организм от патогенов, поэтому важно поддерживать их баланс.

Для этого врач рекомендует включать в рацион продукты с пробиотиками. К ним относятся кефир и йогурт, содержащие живые микроорганизмы — лактобациллы и бифидобактерии, схожие с теми, что обитают в кишечнике.

«Употребление чайного гриба (комбуча) также помогает увеличить их популяцию», — пояснила Тарасова.

Дополнительно эксперт советует не забывать о пребиотиках — веществах, которые создают благоприятную среду для роста полезной микрофлоры. Они содержатся во фруктах, овощах, бобовых, злаках и в богатом клетчаткой цикории.

Особенно эффективным, по словам врача, является сочетание пробиотиков и пребиотиков. Например, банановый смузи на кефире или йогурт с черникой одновременно поддерживают уже существующие бактерии и стимулируют рост новых.

При воспалительных заболеваниях кишечника Тарасова также рекомендует зеленый чай. В нем содержатся полифенолы, которые подавляют рост вредных микроорганизмов, включая кишечную палочку, и помогают уменьшать симптомы воспаления.

«Можно выпивать три чашки зеленого чая в день», — заключила специалист.

Ранее, писал 5-tv.ru, врач назвала неожиданные причины диареи.

