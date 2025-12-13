Не только отравление: врач назвала неожиданные причины диареи

|
Анастасия Федорова
Анастасия Федорова 34 0

Гастроэнтеролог объяснила, в каких случаях расстройство кишечника требует срочного обращения за медицинской помощью.

Почему внезапно начинается диарея

Фото: © РИА Новости/Георгий Зимарев

Гастроэнтеролог Воронова: диарея чаще всего возникает из-за инфекций ЖКТ

Внезапная диарея чаще всего возникает из-за инфекций желудочно-кишечного тракта, пищевых отравлений, резкой смены рациона, пищевой непереносимости и приема некоторых лекарств. Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог Анастасия Воронова в разговоре с Lenta.ru.

По словам специалистки, одной из самых распространенных причин расстройства стула остаются инфекции ЖКТ, вызванные патогенными микроорганизмами. Такие состояния нередко сопровождаются повышенной температурой тела, слабостью, болями в животе, снижением аппетита, тошнотой, рвотой и диареей, в том числе с примесью крови. При появлении подобных симптомов Воронова рекомендовала как можно скорее обратиться к врачу.

Еще одной частой причиной диареи являются пищевые отравления. Врач отметила, что снизить риск их возникновения помогает соблюдение элементарных правил безопасности: использование отдельных досок для сырого мяса и морепродуктов, правильное хранение продуктов, тщательная тепловая или холодная обработка пищи и соблюдение личной гигиены.

Кроме того, расстройство кишечника может быть связано с резкой сменой рациона. По словам Вороновой, диарею способны спровоцировать жирная и острая пища, крепкий кофе, переедание продуктов с высоким содержанием клетчатки, а также изменение привычного питания во время поездок.

Также гастроэнтеролог добавила, что причиной внезапной диареи могут стать непереносимость лактозы или глютена и прием отдельных медикаментов.

