Люди собрались на поминальную службу по жертвам теракта на Рождественском рынке, но далеко не все были рады видеть на ней канцлера.

Фото: Reuters/Christian Mang

Канцлера ФРГ Мерца освистали в Магдебурге по прибытии на церемонию памяти

Толпа освистала канцлера Германии Фридриха Мерца, прибывшего 20 декабря в Магдебург на поминальную службу по жертвам прошлогоднего теракта на Рождественском рынке. Журналисты телеканала MDR, рассказывая о мероприятии, отмечали, что когда политик прибыл в город, его и представителей делегации, проходивших по улице, провожали криками «Проваливай!» и «Стыдись!».

На церемонии памяти Мерц пообещал родным и близким пострадавших в ходе теракта, что федеральное правительство Германии окажет им необходимую поддержку. Он также подчеркнул, что понимает гнев немцев, ведь преступление, произошедшее в Магдебурге, было поистине ужасным.

Год назад атмосфера рождественской ярмарки в Магдебурге была разрушена трагедией. Автомобиль, за рулем которого сидел мужчина 1974 года рождения из Саудовской Аравии, наехал на толпу. Шесть человек погибли, около 300 получили ранения различной степени тяжести. Виновник происшествия был задержан в тот же день. Представитель правительства Германии в земле Саксония-Анхальт Маттиас Шуппе назвал инцидент терактом.

В канун очередного Рождества в стране вновь открываются ярмарки и рынки. Но сегодня от них больше веет настроением гетто, чем веселого мероприятия для народа. Причина — в страхе властей. Самый любимый немецкий праздник оказался в ловушке из мер безопасности и чувств миллионов мигрантов. Ранее об этом в своем репортаже рассказывал 5-tv.ru.

