«Не мои проблемы»: Галлямов отказался извиниться за угрозы в адрес журналистки

Рита Цветкова
Фигуриста привел в ярость утренний звонок от продюсера петербургского телеканала.

Фигурист Галлямов не стал извиняться перед продюсером телеканала «78» за угрозы

Российский фигурист, заслуженный мастер спорта РФ Александ Галлямов все еще считает себя правым в ситуации с продюсером телеканала «78», которую назвал «подлой» и «больной» за утренний звонок с вопросами, а потом грозился обнародовать номер ее телефона. В интервью корреспонденту «Известий» он не отреагировал на предложение принести свои извинения за грубость.

«Понимаете, надо тоже думать головой, когда берут, звонят… Ну, это же не мои проблемы… Ну, мы можем с ней встретиться лично — как вариант», — сказал Галлямов.

По словам спортсмена, он готов побеседовать с журналисткой и обсудить сложившуюся ситуацию. Однако в ходе интервью Галлямов не выразил сожалений о произошедшем, а лишь в очередной раз указал на неуместность звонка.

Представительница телеканала набрала номер фигуриста в 09:54 по московскому времени после завершения чемпионата России. И попросила прокомменировать публикацию, в которой он сообщил о намерении завершить спортивную карьеру. Вопрос так и остался без ответа, зато в Telegram-канале Галлямова появилось гневное видео.

«Думаю, а мозги где?.. Это настолько подло, я считаю. Чтобы дать восстановиться, сегодня и так еще показательные. Ну просто больная… Тогда засветим ее номер, чтобы она теперь звонки получала», — возмущался спортсмен.

Фигурист, как оказалось, счел звонок слишком ранним и вообще несвоевременным, так как после выступления хочется отдыхать, а не отвечать журналистам. Стоит отметить, воплощение угрозы раскрыть персональные данные сотрудницы телеканала может повлечь уголовную ответственность.

