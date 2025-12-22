Воспользовались ситуацией: в Швеции задержали российское судно

В Швеции задержали российское судно

Шведская таможня накануне задержала российское судно, которое встало на якорь после поломки.

Контейнеровоз заглох в проливе между Балтийским и Северным морем из-за проблем с двигателем. Шведские власти, пользуясь ситуацией, провели досмотр судна.

По их версии, экипаж слишком поздно подал таможенную декларацию и вошел в территориальные воды королевства. В рейде были задействованы полиция и прокуратура.

