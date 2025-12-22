Американские военные захватили танкер с китайской нефтью

Береговая охрана США захватила танкер с нефтью, который следовал из Венесуэлы в Китай. Это уже второе судно, задержанное американскими силовиками за последние пару недель.

Дональд Трамп зловеще намекнул, что это еще только начало полномасштабной операции. И не исключил решение вопроса — военным путем. В ответ на это Каракас обвинил Вашингтон в пиратстве. Об эскалации конфликта — корреспондент «Известий» Александр Тузиков.

Если это не удар по глобальным перевозкам нефти, то что тогда? Береговая охрана США захватила в Карибском море в международных водах танкер Centuries под панамским флагом, который вез венесуэльскую нефть в Китай. Вот заявление Министерства нацбезопасносати Штатов.

«Соединенные Штаты и дальше будут пресекать незаконную перевозку нефти, находящейся под санкциями и используемой для финансирования наркотерроризма в регионе. Мы вас найдем и остановим», — заявила министр национальной безопасности США Кристи Ноэм.

Вот только никаких доказательств, что купленная Китаем нефть — это часть мирового наркотрафика, США не представили. И главное, судно не находилось под санкциями, ранее объявленными Трампом в отношении нефтяных перевозок Венесуэлы.

«Венесуэла осуждает кражу венесуэльской нефти, которая представляет собой серьезное незаконное международное пиратство со стороны правительства США», — подчеркнул вице-президент Венесуэлы Делси Родригес.

Угроза мировому судоходству Трампа мало волнует: по традиции он играет в гольф во Флориде. Он все сказал военным еще во время визита на авиабазу Эндрюс.

«Мы не позволим Каракасу делать то, что он не должен делать, они забрали у нас все наши права на энергетику, совсем недавно они незаконно забрали всю нашу нефть. Американские компании, которые работали в нефтяном секторе Венесуэлы, были просто изгнаны, они забрали наши права на добычу нефти, все, что нам принадлежало», — заявил президент США Дональд Трамп.

Венесуэльский лидер ранее указал на причины кризиса: США стремятся получить контроль над крупнейшими в мире запасами нефти. У Венесуэлы более 300 миллиардов баррелей.

«В Венесуэле американцы пытаются осуществить смену режима, чтобы установить марионеточное правительство, которое не продержится и 48 часов. Они посягают на наш суверенитет и ресурсы, Венесуэла никогда не станет чьей-то колонией», — заверил президент Венесуэлы Николас Мадуро.

Ведущие американские медиа указывают на масштаб операций по всему миру.

«Всего несколько часов назад власти объявили о захвате второго танкера в международных водах, на этот раз недалеко от побережья Венесуэлы. Генеральный прокурор Пэм Бонди опубликовала это видео в своем микроблоге, наши коммандос высаживаются на борт. 10 декабря, как вы помните, США захватили другой крупный танкер, который, как утверждается, имел отношение к Ирану», — сообщили в CBS.

То есть удар нанесен не только по «периферии» нефтяных перевозок через Карибский бассейн, но и по основному трафику сырья с Ближнего Востока через Ормуз и Суэц в Азию, причем на этот раз обрубаются поставки в Китай, второй после США потребитель нефти в мире.

В Пентагоне дали понять, что перехват танкера — только начало более масштабной операции, которую пока держат в секрете. Сотни кораблей и самолетов в Карибском бассейне — Трамп заявил о крупнейшей армаде, когда-либо собранной в истории Южной Америки, и подчеркнул: война с Венесуэлой «не исключена».

Угроза морским перевозкам нефти, а это — два миллиарда тонн в год, и спрос на них растет, — сразу подстегнула рост цен. Сырье марки Brent в плюсе более чем на процент, и это, по прогнозам, только начало новой волны подорожания. На этом фоне Россия вновь призывает США проявить сдержанность в отношении Венесуэлы, ситуация «потенциально очень опасна».