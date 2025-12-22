Мозги и лица: управляющего моргом осудили за торговлю частями человеческих тел

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 47 0

Под раздачу также попала его супруга.

Управляющего моргом осудили за торговлю телами

Фото: www.globallookpress.com/Charles Reed

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Управляющего моргом осудили за торговлю частями человеческих тел

В Соединенных Штатах суд приговорил бывшего управляющего моргом к восьми годам лишения свободы за незаконную торговлю частями человеческих тел. Как сообщает FOX 44, речь идет о Седрике Лодже, много лет работавшем в морге Гарвардской медицинской школы в Бостоне.

Мужчина проработал в учреждении 28 лет. Следствие установило, что с 2018 года он систематически похищал мозги, кожу, кисти рук и лица умерших, чьи тела были официально переданы университету для научных исследований. Изъятие происходило до кремации, после чего части тел продавались через интернет частным покупателям. За несколько лет такой деятельности Лодж получил тысячи долларов незаконного дохода.

«Лодж обращался с частями тел как с безделушками, продавал их с целью наживы», — заявила в суде помощник прокурора США Алисан Мартин. Она привела в пример случай, когда кожа была передана покупателю для дубления и впоследствии использована для книжного переплета.

В преступной схеме участвовала и жена обвиняемого Дениз Лодж. Суд приговорил ее к сроку чуть более одного года лишения свободы. После огласки дела Гарвардская медицинская школа временно приостановила программу донорства тел — пауза продлилась пять месяцев.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
80.72
0.69 94.51
0.26
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:12
Новогодние традиции разных поколений: как сохранить дух праздника и объединить семью
10:12
В Эрмитаже открылась выставка искусства эпохи модерна
9:52
В США женщина убила сразу двух бывших мужей в один день
9:34
Мозги и лица: управляющего моргом осудили за торговлю частями человеческих тел
9:15
Администрация Трампа отозвала глав дипмиссий почти в 30 странах
9:00
Предсказания Ванги на 2026 год: что ждет Россию и весь мир

Сейчас читают

Выражение «схема Долиной» войдет в словарь неологизмов 2025 года
За ночь силы ПВО России сбили 41 украинский беспилотник
Танки Т-80БВМ сметают ВСУ на красноармейском направлении. Лучшее видео из зоны СВО
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

☦Православный календарь на 2026 год: пост и праздники
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026