Суд арестовал капитана и владельца перевернувшейся на Байкале аэролодки

В результате трагедии погибли пять человек.

В Бурятии сегодня получила продолжение история с гибелью туристов из Подмосковья, чья аэролодка перевернулась во время экскурсии по Байкалу. Арестован судовладелец. Водителя отправили под домашний арест.

Трагедия произошла во вторник. Во время прогулки на катере находились 18 человек — почти в два раза больше положенного. Скорее всего, именно из-за перегруза аэролодка и перевернулась. 13 человек смогли добраться до берега самостоятельно. Тела пятерых позже обнаружили спасатели.

Ранее 5-tv.ru писал, что туристы были клиентами компании «Кристур». Они планировали посетить экскурсию к «жемчужине» Байкала — острову Ольхон. Однако уехать от берега дальше 30 метров не удалось. В момент, когда капитан решил перевести со льда на открытую воду, катер сначала сильно накренился, а затем перевернулся.

Предыдущее ЧП на льду Байкала случилось только в феврале. УАЗ с китайскими туристами уходит под лед у мыса Хабой. В результате погибли восемь человек. Последняя проверка катеров на воздушной подушке выявила целый букет нарушений: от отсутствия прав до технических неисправностей.

