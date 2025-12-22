В Москве во дворе жилого дома произошел хлопок
Пострадал один человек.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Никита Ильин; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Во дворе многоквартирного дома в Москве раздался резкий хлопок. По сообщениям свидетелей происшествия, которые поделились информацией с «Известиями», после этого началось возгорание транспортного средства.
Согласно последним данным, полученным от очевидцев, в результате происшествия пострадал один человек. На месте инцидента оперативно прибыли специалисты МЧС, которые в настоящее время занимаются ликвидацией последствий случившегося и проведением необходимых мероприятий.
Представители экстренных служб проводят тщательное обследование территории для установления всех обстоятельств произошедшего. Информация о происшествии уточняется.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Банный переулок в микрорайоне Сходня городского округа Химки перекрыт полицией, на месте происшествия работают криминалисты. Ранее там произошел взрыв. В результате инцидента погиб подросток, еще один несовершеннолетний и женщина получили ранения.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
Читайте также
93%
Нашли ошибку?