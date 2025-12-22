В Москве во дворе жилого дома произошел хлопок

Айшат Татаева
Пострадал один человек.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Никита Ильин; 5-tv.ru

Во дворе многоквартирного дома в Москве раздался резкий хлопок. По сообщениям свидетелей происшествия, которые поделились информацией с «Известиями», после этого началось возгорание транспортного средства.

Согласно последним данным, полученным от очевидцев, в результате происшествия пострадал один человек. На месте инцидента оперативно прибыли специалисты МЧС, которые в настоящее время занимаются ликвидацией последствий случившегося и проведением необходимых мероприятий.

Представители экстренных служб проводят тщательное обследование территории для установления всех обстоятельств произошедшего. Информация о происшествии уточняется. 

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Банный переулок в микрорайоне Сходня городского округа Химки перекрыт полицией, на месте происшествия работают криминалисты. Ранее там произошел взрыв. В результате инцидента погиб подросток, еще один несовершеннолетний и женщина получили ранения.

