Путин заявил об укреплении технологического суверенитета стран СНГ

|
Президент отметил быстрые темпы импортозамещения и рост взаимного интереса к кооперации.

Фото, видео: Сергей Булкин/ТАСС; 5-tv.ru

Путин: страны СНГ укрепляют технологический суверенитет

Страны Содружества Независимых Государств (СНГ) укрепляют свой технологический суверенитет за счет импортозамещения. Об этом сообщил президент России Владимир Путин 22 декабря в ходе неформального саммита участников объединения в Санкт-Петербурге.

«Быстрыми темпами идут процессы импортозамещения. И тем самым, укрепляется технологический суверенитет наших государств», — заявил российский лидер.

Он добавил, что растет взаимный интерес стран-участниц к углублению практического сотрудничества в промышленности, науке, технологиях, цифровизации и инновациях.

Президент также отметил, что в рамках СНГ реализуются крупные проекты с участием предпринимателей.

«Формируются новые евразийские производственные и транспортные цепочки, модернизируются и обустраиваются трансконтинентальные логистические коридоры Север-Юг и Восток-Запад», — констатировал Путин.

Ранее, в октябре 2025 года на заседании Совета глав государств СНГ в Душанбе, российский лидер сообщил, что доля взаиморасчетов в национальных валютах между странами Содружества достигла 96% в первом полугодии, что также способствует повышению их экономической независимости.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что доля расчетов в нацвалютах внутри ЕАЭС достигла 93%.

