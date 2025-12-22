Метеозависимым приготовиться! Геомагнитный прогноз на 23 декабря

За последние двое суток на Солнце зафиксировано шесть вспышек.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
URA.RU: ученые прогнозируют небольшую магнитную бурю 23 декабря
Магнитную бурю стоит ожидать 23 декабря. Об этом сообщило информационное агентство URA.RU со ссылкой на Лабораторию солнечной активности.
Согласно прогнозам экспертов, в этот день геомагнитная активность будет схожа с показателями 22 декабря. То есть с большой долей вероятности (60%) на Земле будет наблюдаться небольшая магнитная магнитная буря. Однако значения ее индекса Ap равно 20 из 400. То есть данные колебания можно классифицировать как бурю уровня G1 (первого из пяти).
Для большинства людей такое волнения нашей атмосферы останется незаметным, но метеозависимым стоит быть осторожными.
Вероятность того, что магнитное поле Земли будет лишь немного колебаться, но до полноценной бури не дойдет, равна 25%. А шанс того, что 23 декабря будет штиль, эксперты оценивают в 15%.
Индекс солнечной активности зафиксирован на уровне 5,8 балла из десяти. За последние двое суток на Солнце произошло шесть вспышек класса С. Это средние значения для данного явления.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что вокруг Земли сформировался новый барьер.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 17 дек
- Ученые сообщили о неожиданном ускорении солнечного ветра
- 10 дек
- Покоя не будет? Насколько сильной ожидается магнитная буря 11 декабря
- 8 дек
- Солнце штормит: какой будет геомагнитная активность Земли 9 декабря
- 7 дек
- Мощная вспышка на Солнце: магнитные бури накроют Землю на предстоящей неделе
- 5 дек
- Грядет шторм? Ждать ли магнитную бурю 6 декабря
- 3 дек
- Сильнейшая активность: прогноз магнитной бури по часам на 4 декабря
- 2 дек
- Ждать ли бури? Какой будет солнечная активность в декабре
- 27 нояб
- Какой будет магнитная буря 27 ноября: подробный прогноз и методы защиты
- 26 нояб
- Метеозависимым приготовиться! Какой силы будет магнитная буря 26 ноября
- 25 нояб
- Грядет шторм? Какой будет магнитная буря 25 ноября
Читайте также
93%
Нашли ошибку?