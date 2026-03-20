«Красный» уровень опасности: мощная магнитная буря накроет Землю 20 марта

Анастасия Антоненко
Солнце не дает землянам расслабиться. Впереди еще один день под геомагнитным ударом. Когда закончится эти космические «сюрпризы»?

Магнитные бури 20 марта 2026 года — чего ожидать от Солнца

Землю накроет мощная магнитная буря 20 марта

Геомагнитная обстановка в космосе по-прежнему останется напряженной. Земля 20 марта снова ощутит на себе всю силу магнитной бури «красного» уровня. Подробнее о космической погоде, солнечных угрозах и рекомендациях для метеозависимых, рассказало издание URA.RU.

Магнитная буря 20 марта 2026

Ученые из Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН заявили, что 20 марта ожидается очередная мощная магнитная буря. Уже к 4:00 по московскому времени уровень магнитосферы превысит шесть баллов. Это «красный» уровень.

Опасность в том, что метеочувствительные люди испытают на себе космические «подарки» в виде головных болей, головокружений и скачrjd артериального давления.

Ситуация немного стабилизируется ближе к полудню. Ожидается, что к 12:00 по московскому времени уровень Kp снизится до 4,5 балла, а к 18:00 — к четырем баллам.

По оценкам астрономов, вероятность появления сильной магнитной бури 20 марта достигнет 80%. Индекс солнечного радиоизлучения F10.7 будет находиться в районе значения 120, что свидетельствует о среднем уровне солнечной активности.

Атмосферное давление 20 марта в Москве и Санкт-Петербурге

Согласно заявлениям Гидрометцентра, оптимальное атмосферное давление для Москвы и Санкт-Петербурга составляет около 750-765 мм рт. ст.

В столице 20 марта ожидается атмосферное давление ниже нормы, что принесет дополнительную нагрузку на организм. Диапазон составит 746-749 мм рт. ст. При этом в Санкт-Петербурге давление будет в пределах нормы — 760 мм рт. ст.

Магнитные бури в конце марта

В субботу, 21 марта, уровень магнитосферы также превысит 6 баллов. С 22–24 марта Солнце предоставит землянам краткую передышку — геомагнитные показатели снизятся до четырех баллов. По предварительным оценкам, в последние дни марта магнитная буря должна пойти на спад и постепенно завершиться.

Как магнитные бури влияют на людей

Как правило, для большинства людей с крепким здоровьем геомагнитные колебания практически незаметны. Однако для тех, кто страдает хроническими заболеваниями или в целом обладает ослабленным здоровьем, буря может стать серьезным стрессом.

По словам кардиолога одного из медицинских центров Марины Орловой, в первую очередь на магнитные бури реагирует нервная система: появляются головные боли, раздражительность, скачки давления, иногда головокружение. Это связано с изменением электромагнитных полей вокруг Земли, которое влияет на биоритмы организма.

Кроме того, страдает сердечно-сосудистая система: во время сильных магнитных бурь увеличивается риск сердечных приступов и инсультов. Геомагнитные изменения влияют и на иммунную систему, делая организм более уязвимым перед инфекциями и заболеваниями.

Эксперт отметила, что при отсутствии подобных симптомов зачастую многие люди отмечают ухудшение общего самочувствия, появление чувства усталости и дискомфорта во время магнитных бурь.

