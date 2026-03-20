«Красный» уровень опасности: мощная магнитная буря накроет Землю 20 марта

Солнце не дает землянам расслабиться. Впереди еще один день под геомагнитным ударом. Когда закончится эти космические «сюрпризы»?
Фото: 5-tv.ru
Землю накроет мощная магнитная буря 20 марта
Геомагнитная обстановка в космосе по-прежнему останется напряженной. Земля 20 марта снова ощутит на себе всю силу магнитной бури «красного» уровня. Подробнее о космической погоде, солнечных угрозах и рекомендациях для метеозависимых, рассказало издание URA.RU.
Магнитная буря 20 марта 2026
Ученые из Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН заявили, что 20 марта ожидается очередная мощная магнитная буря. Уже к 4:00 по московскому времени уровень магнитосферы превысит шесть баллов. Это «красный» уровень.
Опасность в том, что метеочувствительные люди испытают на себе космические «подарки» в виде головных болей, головокружений и скачrjd артериального давления.
Ситуация немного стабилизируется ближе к полудню. Ожидается, что к 12:00 по московскому времени уровень Kp снизится до 4,5 балла, а к 18:00 — к четырем баллам.
По оценкам астрономов, вероятность появления сильной магнитной бури 20 марта достигнет 80%. Индекс солнечного радиоизлучения F10.7 будет находиться в районе значения 120, что свидетельствует о среднем уровне солнечной активности.
Атмосферное давление 20 марта в Москве и Санкт-Петербурге
Согласно заявлениям Гидрометцентра, оптимальное атмосферное давление для Москвы и Санкт-Петербурга составляет около 750-765 мм рт. ст.
В столице 20 марта ожидается атмосферное давление ниже нормы, что принесет дополнительную нагрузку на организм. Диапазон составит 746-749 мм рт. ст. При этом в Санкт-Петербурге давление будет в пределах нормы — 760 мм рт. ст.
Магнитные бури в конце марта
В субботу, 21 марта, уровень магнитосферы также превысит 6 баллов. С 22–24 марта Солнце предоставит землянам краткую передышку — геомагнитные показатели снизятся до четырех баллов. По предварительным оценкам, в последние дни марта магнитная буря должна пойти на спад и постепенно завершиться.
Как магнитные бури влияют на людей
Как правило, для большинства людей с крепким здоровьем геомагнитные колебания практически незаметны. Однако для тех, кто страдает хроническими заболеваниями или в целом обладает ослабленным здоровьем, буря может стать серьезным стрессом.
По словам кардиолога одного из медицинских центров Марины Орловой, в первую очередь на магнитные бури реагирует нервная система: появляются головные боли, раздражительность, скачки давления, иногда головокружение. Это связано с изменением электромагнитных полей вокруг Земли, которое влияет на биоритмы организма.
Кроме того, страдает сердечно-сосудистая система: во время сильных магнитных бурь увеличивается риск сердечных приступов и инсультов. Геомагнитные изменения влияют и на иммунную систему, делая организм более уязвимым перед инфекциями и заболеваниями.
Эксперт отметила, что при отсутствии подобных симптомов зачастую многие люди отмечают ухудшение общего самочувствия, появление чувства усталости и дискомфорта во время магнитных бурь.
